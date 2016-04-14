CodeBaseKategorien
Expert Advisors

macd sample 1010 - Experte für den MetaTrader 4

Gewinne sind immer 100 Pips und Verluste sind immer 50 Pips. Es entsteht nicht mehr als 20% Drawdown wie sie in dem gbpusd Test sehen können.

Zu Beginn gab es vier aufeinanderfolgende Verluste mit einem Startkapital von 6000 US-Dollar (was zu dem hohen Drawdown geführt hat) aber dann gab es eine schnelle Erholung wurde profitabel. Die hier angegebene Datei ist nicht der vollständige Expert Advisor. Wenn jemand die vollständige Version haben möchte, kann er mich per Email kontaktieren kin.city@yahoo.com

Der Experte braucht nicht mehr als 30% Profit um letztendlich auch im Profit abzuschließen.



Strategy Tester Report
MACD Sample101
BroCo-Demo (Build 225)

SymbolGBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
Periode5 Minutes (M5) 2009.05.08 04:30 - 2009.11.16 13:35
ModelJeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
Parameter:stopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;
Getestete Bars38737Modellierte Ticks3089350Modellierungsqualitätn/a
Chart Fehler in der Übereinstimmung622
Anfangsgröße des Kontos10000.00
Totaler Netto Profitt35685.62Bruttoertrag222105.32Bruttoverlust-186419.70
Profit Faktor1.19Erwartete Auszahlung47.58
Absoluter Drawdown7081.51Maximaler Drawdown14868.70 (83.59%)Relativer Drawdown83.59% (14868.70)
Gesamte Anzahl an Trades750Short Positionen (Gewonnen %)385 (31.69%)Long Positionen (Gewonnen %)365 (32.33%)
Profitable Trades (% von allen)240 (32.00%)Verlorene Trades (% von allen)510 (68.00%)
Größterprofitabler Trade3353.27Verlust-Trade-1684.16
Durchschnittprofitabler Trade925.44Verlust-Trade-365.53
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)4 (2513.11)Verluste in Folg (Verlust in Geld)16 (-3967.37)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)3909.91 (3)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-3967.37 (16)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes1Aufeinanderfolgende Verlustes3



Mit einem anderen Broker und mehr Fehlern

Strategy Tester Report
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Periode5 Minutes (M5) 2009.05.05 05:50 - 2009.11.16 14:20
ModelJeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
Parameter:sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
Getestete Bars39874Modellierte Ticks11118308Modellierungsqualitätn/a
Chart Fehler in der Übereinstimmung2146
Anfangsgröße des Kontos10000.00
Totaler Netto Profitt21649.21Bruttoertrag237462.42Bruttoverlust-215813.21
Profit Faktor1.10Erwartete Auszahlung26.24
Absoluter Drawdown9442.05Maximaler Drawdown17049.11 (65.87%)Relativer Drawdown95.94% (13184.45)
Gesamte Anzahl an Trades825Short Positionen (Gewonnen %)416 (30.29%)Long Positionen (Gewonnen %)409 (30.81%)
Profitable Trades (% von allen)252 (30.55%)Verlorene Trades (% von allen)573 (69.45%)
Größterprofitabler Trade3368.25Verlust-Trade-1696.74
Durchschnittprofitabler Trade942.31Verlust-Trade-376.64
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)4 (4205.82)Verluste in Folg (Verlust in Geld)18 (-4074.73)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)4205.82 (4)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-4074.73 (18)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes1Aufeinanderfolgende Verlustes

3



Strategy Tester Report
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Periode5 Minutes (M5) 2009.06.05 12:20 - 2009.11.16 15:35
ModelJeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
Parameter:sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
Getestete Bars33231Modellierte Ticks6772669Modellierungsqualitätn/a
Chart Fehler in der Übereinstimmung540
Anfangsgröße des Kontos10000.00
Totaler Netto Profitt19486.76Bruttoertrag91399.60Bruttoverlust-71912.84
Profit Faktor1.27Erwartete Auszahlung56.00
Absoluter Drawdown2163.00Maximaler Drawdown9927.02 (34.39%)Relativer Drawdown38.33% (5971.70)
Gesamte Anzahl an Trades348Short Positionen (Gewonnen %)162 (32.72%)Long Positionen (Gewonnen %)186 (35.48%)
Profitable Trades (% von allen)119 (34.20%)Verlorene Trades (% von allen)229 (65.80%)
Größterprofitabler Trade3003.60Verlust-Trade-1500.00
Durchschnittprofitabler Trade768.06Verlust-Trade-314.03
MaximumGewinne in Folge (Profit in Geld)5 (4004.80)Verluste in Folg (Verlust in Geld)11 (-3302.68)
MaximalerProfite in Folge (Anzahl der Erfolge)4004.80 (5)Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)-3302.68 (11)
DurchschnittAufeinanderfolgende Gewinnes2Aufeinanderfolgende Verlustes3


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9333

