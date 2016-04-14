und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
macd sample 1010 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1303
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Gewinne sind immer 100 Pips und Verluste sind immer 50 Pips. Es entsteht nicht mehr als 20% Drawdown wie sie in dem gbpusd Test sehen können.
Zu Beginn gab es vier aufeinanderfolgende Verluste mit einem Startkapital von 6000 US-Dollar (was zu dem hohen Drawdown geführt hat) aber dann gab es eine schnelle Erholung wurde profitabel. Die hier angegebene Datei ist nicht der vollständige Expert Advisor. Wenn jemand die vollständige Version haben möchte, kann er mich per Email kontaktieren kin.city@yahoo.com
Der Experte braucht nicht mehr als 30% Profit um letztendlich auch im Profit abzuschließen.
|Symbol
|GBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
|Periode
|5 Minutes (M5) 2009.05.08 04:30 - 2009.11.16 13:35
|Model
|Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
|Parameter:
|stopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;
|Getestete Bars
|38737
|Modellierte Ticks
|3089350
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chart Fehler in der Übereinstimmung
|622
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|35685.62
|Bruttoertrag
|222105.32
|Bruttoverlust
|-186419.70
|Profit Faktor
|1.19
|Erwartete Auszahlung
|47.58
|Absoluter Drawdown
|7081.51
|Maximaler Drawdown
|14868.70 (83.59%)
|Relativer Drawdown
|83.59% (14868.70)
|Gesamte Anzahl an Trades
|750
|Short Positionen (Gewonnen %)
|385 (31.69%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|365 (32.33%)
|Profitable Trades (% von allen)
|240 (32.00%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|510 (68.00%)
|Größter
|profitabler Trade
|3353.27
|Verlust-Trade
|-1684.16
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|925.44
|Verlust-Trade
|-365.53
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|4 (2513.11)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|16 (-3967.37)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|3909.91 (3)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-3967.37 (16)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|1
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|3
Mit einem anderen Broker und mehr Fehlern
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Periode
|5 Minutes (M5) 2009.05.05 05:50 - 2009.11.16 14:20
|Model
|Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
|Parameter:
|sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
|Getestete Bars
|39874
|Modellierte Ticks
|11118308
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chart Fehler in der Übereinstimmung
|2146
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|21649.21
|Bruttoertrag
|237462.42
|Bruttoverlust
|-215813.21
|Profit Faktor
|1.10
|Erwartete Auszahlung
|26.24
|Absoluter Drawdown
|9442.05
|Maximaler Drawdown
|17049.11 (65.87%)
|Relativer Drawdown
|95.94% (13184.45)
|Gesamte Anzahl an Trades
|825
|Short Positionen (Gewonnen %)
|416 (30.29%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|409 (30.81%)
|Profitable Trades (% von allen)
|252 (30.55%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|573 (69.45%)
|Größter
|profitabler Trade
|3368.25
|Verlust-Trade
|-1696.74
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|942.31
|Verlust-Trade
|-376.64
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|4 (4205.82)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|18 (-4074.73)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|4205.82 (4)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-4074.73 (18)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|1
|Aufeinanderfolgende Verlustes
3
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Periode
|5 Minutes (M5) 2009.06.05 12:20 - 2009.11.16 15:35
|Model
|Jeder Tick (Die genaueste Methode, basierend auf der kleinsten erhältlichen Timeframe)
|Parameter:
|sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
|Getestete Bars
|33231
|Modellierte Ticks
|6772669
|Modellierungsqualität
|n/a
|Chart Fehler in der Übereinstimmung
|540
|Anfangsgröße des Kontos
|10000.00
|Totaler Netto Profitt
|19486.76
|Bruttoertrag
|91399.60
|Bruttoverlust
|-71912.84
|Profit Faktor
|1.27
|Erwartete Auszahlung
|56.00
|Absoluter Drawdown
|2163.00
|Maximaler Drawdown
|9927.02 (34.39%)
|Relativer Drawdown
|38.33% (5971.70)
|Gesamte Anzahl an Trades
|348
|Short Positionen (Gewonnen %)
|162 (32.72%)
|Long Positionen (Gewonnen %)
|186 (35.48%)
|Profitable Trades (% von allen)
|119 (34.20%)
|Verlorene Trades (% von allen)
|229 (65.80%)
|Größter
|profitabler Trade
|3003.60
|Verlust-Trade
|-1500.00
|Durchschnitt
|profitabler Trade
|768.06
|Verlust-Trade
|-314.03
|Maximum
|Gewinne in Folge (Profit in Geld)
|5 (4004.80)
|Verluste in Folg (Verlust in Geld)
|11 (-3302.68)
|Maximaler
|Profite in Folge (Anzahl der Erfolge)
|4004.80 (5)
|Verluste in Folge (Anzahl der Verluste)
|-3302.68 (11)
|Durchschnitt
|Aufeinanderfolgende Gewinnes
|2
|Aufeinanderfolgende Verlustes
|3
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9333
Es wird nach dem stärksten und nach dem schwächsten Währungspaar gesucht mithilfe der "Cluster Analyse"Multi Lot Scalper
Multi_Lot_Scalper Expert Advisors.
Neues Design - neue Möglichkeiten.Two MACD with Signals
Er zeigt den MACD mit Linien im Chart an.