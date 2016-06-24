Participe de nossa página de fãs
macd sample 1010 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 960
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
quando ele ganha, ele ganha 100 pips e quando ele perde, perde 50 pips apenas. ele não faz mais do que 20% de rebaixamento, como você pode ver no teste com o gpbusd, enquanto ele não acumular perdas no
início da negociação. No gpbjpy ele teve quatro perdas consecutivas no início, total de 6000 USD (causa do grande rebaixamento), mas voltou rápido e começou a lucrar. O arquivo aqui não contém o EA completo, se alguém quiser o EA completo me envie um e-mail para kin.city@yahoo.com
o EA não necessitam de mais de 30% de lucro para terminar em lucro
|Símbolo
|GBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
|Período
|5 Minutos (M5) 08.05.2016 04:30 - 16.11.2009 13:35
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|stopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;
|Barras em teste
|38737
|Ticks modelados
|3089350
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de gráficos incompatíveis
|622
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|35685.62
|Lucro bruto
|222105.32
|perda bruta
|-186419.70
|Fator de lucro
|1.19
|Retorno esperado
|47.58
|Rebaixamento absoluto
|7081.51
|Rebaixamento máximo
|14868.70 (83.59%)
|Rebaixamento relativo
|83.59% (14868.70)
|Total de negociações
|750
|Posições vendidas (ganho %)
|385 (31.69%)
|Posições compradas (ganho %)
|365 (32.33%)
|Negociações com lucro (% do total)
|240 (32.00%)
|Negociações com perda (% do total)
|510 (68.00%)
|Maior
|Negociação com lucro
|3353.27
|Negociação com perda
|-1684.16
|Média
|Negociação com lucro
|925.44
|Negociação com perda
|-365.53
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|4 (2513.11)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|16 (-3967.37)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|3909.91 (3)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-3967.37 (16)
|Média
|Ganhos consecutivos
|1
|Perdas consecutivas
|3
em corretoras diferente com mais erros
3
Símbolo GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen) Período 5 Minutos (M5) 05.05.2016 05:50 - 16.11.2009 14:20 Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis) Parâmetros sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5; Barras em teste 39874 Ticks modelados 11118308 Qualidade da modelagem n/a Erros de gráficos incompatíveis 2146 Depósito inicial 10000.00 Lucro Líquido Total 21649.21 Lucro bruto 237462.42 perda bruta -215813.21 Fator de lucro 1.10 Retorno esperado 26.24 Rebaixamento absoluto 9442.05 Rebaixamento máximo 17049.11 (65.87%) Rebaixamento relativo 95.94% (13184.45) Total de negociações 825 Posições vendidas (ganho %) 416 (30.29%) Posições compradas (ganho %) 409 (30.81%) Negociações com lucro (% do total) 252 (30.55%) Negociações com perda (% do total) 573 (69.45%) Maior Negociação com lucro 3368.25 Negociação com perda -1696.74 Média Negociação com lucro 942.31 Negociação com perda -376.64 Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 4 (4205.82) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 18 (-4074.73) Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 4205.82 (4) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -4074.73 (18) Média Ganhos consecutivos 1 Perdas consecutivas
3
Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Período 5 Minutos (M5) 05.06.2016 12:20 - 16.11.2009 15:35 Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis) Parâmetros sl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5; Barras em teste 33231 Ticks modelados 6772669 Qualidade da modelagem n/a Erros de gráficos incompatíveis 540 Depósito inicial 10000.00 Lucro Líquido Total 19486.76 Lucro bruto 91399.60 perda bruta -71912.84 Fator de lucro 1.27 Retorno esperado 56.00 Rebaixamento absoluto 2163.00 Rebaixamento máximo 9927.02 (34.39%) Rebaixamento relativo 38.33% (5971.70) Total de negociações 348 Posições vendidas (ganho %) 162 (32.72%) Posições compradas (ganho %) 186 (35.48%) Negociações com lucro (% do total) 119 (34.20%) Negociações com perda (% do total) 229 (65.80%) Maior Negociação com lucro 3003.60 Negociação com perda -1500.00 Média Negociação com lucro 768.06 Negociação com perda -314.03 Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 5 (4004.80) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 11 (-3302.68) Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 4004.80 (5) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -3302.68 (11) Média Ganhos consecutivos 2 Perdas consecutivas 3
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9333
