CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

macd sample 1010 - expert para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
960
Avaliação:
(10)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


quando ele ganha, ele ganha 100 pips e quando ele perde, perde 50 pips apenas. ele não faz mais do que 20% de rebaixamento, como você pode ver no teste com o gpbusd, enquanto ele não acumular perdas no

início da negociação. No gpbjpy ele teve quatro perdas consecutivas no início, total de 6000 USD (causa do grande rebaixamento), mas voltou rápido e começou a lucrar. O arquivo aqui não contém o EA completo, se alguém quiser o EA completo me envie um e-mail para kin.city@yahoo.com

o EA não necessitam de mais de 30% de lucro para terminar em lucro



Relatório do Strategy Tester
MACD Sample101
BroCo-Demo (Build 225)

SímboloGBPJPY (GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YEN)
Período5 Minutos (M5) 08.05.2016 04:30 - 16.11.2009 13:35
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
ParâmetrosstopLoss=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=0;
Barras em teste38737Ticks modelados3089350Qualidade da modelagemn/a
Erros de gráficos incompatíveis622
Depósito inicial10000.00
Lucro Líquido Total35685.62Lucro bruto222105.32perda bruta-186419.70
Fator de lucro1.19Retorno esperado47.58
Rebaixamento absoluto7081.51Rebaixamento máximo14868.70 (83.59%)Rebaixamento relativo83.59% (14868.70)
Total de negociações750Posições vendidas (ganho %)385 (31.69%)Posições compradas (ganho %)365 (32.33%)
Negociações com lucro (% do total)240 (32.00%)Negociações com perda (% do total)510 (68.00%)
MaiorNegociação com lucro3353.27Negociação com perda-1684.16
MédiaNegociação com lucro925.44Negociação com perda-365.53
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)4 (2513.11)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)16 (-3967.37)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)3909.91 (3)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-3967.37 (16)
MédiaGanhos consecutivos1Perdas consecutivas3



em corretoras diferente com mais erros

Relatório do Strategy Tester
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SímboloGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Período5 Minutos (M5) 05.05.2016 05:50 - 16.11.2009 14:20
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetrossl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
Barras em teste39874Ticks modelados11118308Qualidade da modelagemn/a
Erros de gráficos incompatíveis2146
Depósito inicial10000.00
Lucro Líquido Total21649.21Lucro bruto237462.42perda bruta-215813.21
Fator de lucro1.10Retorno esperado26.24
Rebaixamento absoluto9442.05Rebaixamento máximo17049.11 (65.87%)Rebaixamento relativo95.94% (13184.45)
Total de negociações825Posições vendidas (ganho %)416 (30.29%)Posições compradas (ganho %)409 (30.81%)
Negociações com lucro (% do total)252 (30.55%)Negociações com perda (% do total)573 (69.45%)
MaiorNegociação com lucro3368.25Negociação com perda-1696.74
MédiaNegociação com lucro942.31Negociação com perda-376.64
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)4 (4205.82)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)18 (-4074.73)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)4205.82 (4)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-4074.73 (18)
MédiaGanhos consecutivos1Perdas consecutivas

3



Relatório do Strategy Tester
MACD Sample1010
AlpariUK-Demo (Build 225)

SímboloGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período5 Minutos (M5) 05.06.2016 12:20 - 16.11.2009 15:35
ModeloCada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetrossl=50; TakeProfit=100; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26; MovingPeriod=50; MovingShift=5;
Barras em teste33231Ticks modelados6772669Qualidade da modelagemn/a
Erros de gráficos incompatíveis540
Depósito inicial10000.00
Lucro Líquido Total19486.76Lucro bruto91399.60perda bruta-71912.84
Fator de lucro1.27Retorno esperado56.00
Rebaixamento absoluto2163.00Rebaixamento máximo9927.02 (34.39%)Rebaixamento relativo38.33% (5971.70)
Total de negociações348Posições vendidas (ganho %)162 (32.72%)Posições compradas (ganho %)186 (35.48%)
Negociações com lucro (% do total)119 (34.20%)Negociações com perda (% do total)229 (65.80%)
MaiorNegociação com lucro3003.60Negociação com perda-1500.00
MédiaNegociação com lucro768.06Negociação com perda-314.03
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro)5 (4004.80)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)11 (-3302.68)
MáximaLucro consecutivo (contagem de vitórias)4004.80 (5)Perdas consecutivas (contagem de perdas)-3302.68 (11)
MédiaGanhos consecutivos2Perdas consecutivas3


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9333

Expert Advisor Cluster Expert Advisor Cluster

Ele busca o par de moeda mais forte e o mais fraco por meio de análise de Cluster

Multi Lot Scalper Multi Lot Scalper

Expert Advisors Multi_Lot_Scalper.

Indicador Open Interest Online © Indicador Open Interest Online ©

Novo Design - Novas Oportunidades.

Dois MACD com Sinais Dois MACD com Sinais

Ele exibe dois MACD com linhas no gráfico de preços.