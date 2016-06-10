Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto a base de MACD+Stochastic - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1112
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El EA se basa en MACD y Stochastic.
Es mi primer Asesor Experto. Se base en el uso de Stochastic y MACD. La idea del EA es la mía, pero con el código me ha ayudado un buen estudiante ruso.
La prueba se realizaba con EUR/USD H1 desde 01.01.2009 hasta el fin de octubre de 2009.
El EA va a trabajar con todas las devisas y períodos de tiempo, los mejores resultados se han obtenido en H1.
Los archivos adjuntos contienen los ajustes del EA y el informe.
Será útil si prueban este EA con otros pares de divisas y me informan. Gracias.
Imagen:
Fig. 1. Resultado de las pruebas Asesor Experto para EURUSD 1H
Nota de redacción:
Es la traducción, por eso si les surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en inglés en los comentarios para la versión original.
Adiciones:
I am attaching a Backtest from the last 2 weeks with a few currencies from my account
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9323
Este indicador auxiliar muestra las operaciones cerradas en el gráfico y la información estadística actual de la cuenta.10 puntos con EURUSD & GBPUSD
La esencia de la estrategia “10 puntos con EURUSD & GBPUSD” consiste en lo siguiente: La estrategia se basa en las rupturas del precio máximo y el mínimo del día de trading anterior. La mayoría de los traders considera que si se rompe el nivel del máximo del día anterior, el precio irá arriba, y viceversa.
Herramientas para monitorear el spread de los pares de divisas reales y sintéticos, más el gráfico independiente de la sintética.55 MA med FIN
Este Asesor Experto usa sólo una МА(55) PRICE_MEDIAN !!!