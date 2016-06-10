El EA se basa en MACD y Stochastic.

Es mi primer Asesor Experto. Se base en el uso de Stochastic y MACD. La idea del EA es la mía, pero con el código me ha ayudado un buen estudiante ruso.

La prueba se realizaba con EUR/USD H1 desde 01.01.2009 hasta el fin de octubre de 2009.

El EA va a trabajar con todas las devisas y períodos de tiempo, los mejores resultados se han obtenido en H1.



Los archivos adjuntos contienen los ajustes del EA y el informe.

Será útil si prueban este EA con otros pares de divisas y me informan. Gracias.



Imagen:









Fig. 1. Resultado de las pruebas Asesor Experto para EURUSD 1H





Nota de redacción:

Es la traducción, por eso si les surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en inglés en los comentarios para la versión original.





Adiciones:



I am attaching a Backtest from the last 2 weeks with a few currencies from my account







