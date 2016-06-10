CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
Asesor Experto a base de MACD+Stochastic - Asesor Experto para MetaTrader 4

1112
(9)
LCS-MACD-Trader.mq4 (29.67 KB) ver
Parameter.zip (0.79 KB)
Strategie.zip (37.7 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El EA se basa en MACD y Stochastic.

Es mi primer Asesor Experto. Se base en el uso de Stochastic y MACD. La idea del EA es la mía, pero con el código me ha ayudado un buen estudiante ruso.

La prueba se realizaba con EUR/USD H1 desde 01.01.2009 hasta el fin de octubre de 2009.

El EA va a trabajar con todas las devisas y períodos de tiempo, los mejores resultados se han obtenido en H1.

Los archivos adjuntos contienen los ajustes del EA y el informe.

Será útil si prueban este EA con otros pares de divisas y me informan. Gracias.

Imagen:



Fig. 1. Resultado de las pruebas Asesor Experto para EURUSD 1H


Nota de redacción:

Es la traducción, por eso si les surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en inglés en los comentarios para la versión original.


Adiciones:

I am attaching a Backtest from the last 2 weeks with a few currencies from my account

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9323

