Expert Advisors

MACD-STOCH Trader - Experte für den MetaTrader 4

EA basierend auf MACD und STOCH.

Dieses ist mein erster EA. Basierend auf Stochastik und MACD. Dieser EA basiert auf einer meiner Ideen, wurde aber von einem guten Russischen Studenten programmiert.

Der Strategietest betrifft EUR/USD 1 h Timeframe vom 01.01.2009 bis zum Ende October 2009.

Dieser EA arbeitet mit allen Währungspaaren und in jeder Timeframe. Die besten Ergebnisse habe ich mit 1 h erhalten.

Den EA, die Einstellungen und den Report habe ich angefügt.

Es wäre hilfreich, wenn Sie diesen EA auch mit anderen Währungspaaren testen und mir dann einen Bericht erstatten. Danke!



Fig. 1. Backtesting Ergebnisse für EURUSD 1H



Hier noch ein Backtest der letzten 2 Wochen mit verschiedenen Währungspaaren auf meinem Konto:



