55 MA med FIN - Asesor Experto para MetaTrader 4
- 1327
Este Asesor Experto usa sólo una МА(55) PRICE_MEDIAN !!!
He decidido comprobar la idea y es lo que ha salido: el EA todavía está “en bruto”, así que en vida real no funciona.
Pero los novatos pueden utilizarlo como “plantilla”, simplemente escribir su estrategia después de la función void Check().
Se puede probarlo en modo rápido, ya que se utiliza el desplazamiento SMA(55) Shift.
Tradea de 8:00 a 20:00 con GBP JPY M5
|Símbolo
|GBPJPY (Great Britan Pound vs Japanese Yen)
|Período
|5 Minutos (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.11.06 22:04 (2008.01.01 - 2009.11.09)
|Modelo
|Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras)
|Parámetros
|Lots_Desc="Sí 0 se aplica el lote dinámico"; Lots=1; RiskPercentage_Desc="Ajuste para el lote dinámico -- % del riesgo. Si es 0 se utiliza el tamaño mínimo disponible, si Lots > 0 este ajuste se ignora"; RiskPercentage=0; Slippage=25; Target_Desc="Take profit, si 0 el profit no se coloca 90-200"; Target=0; Loss_Desc="Stop Loss, si 0 Loss no se coloca 30-80"; Loss=0; MA_DESC="Períodos МА "; F55=55; shift=13; METHOD_MA=1; timeframe=0; Rango de trading="En horas (pero -1 hora, porque ma shift 1)"; fin=20; inicio=8; MaxOrders_Desc="si 0 el número de posiciones abiertas al mismo tiempo no se limita 1-3"; MaxOrders=2;
|Barras en el historial
|137364
|Ticks modelados
|273695
|Calidad de modelación
|n/a
|Errores de divergencia de gráficos
|0
|Depósito inicial
|5000,00
|Beneficio neto
|82325,41
|Beneficio bruto
|627608,44
|Pérdidas brutas
|-545283,03
|Factor del beneficio
|1,15
|Beneficio esperado
|62,18
|Reducción absoluta
|3555,97
|Reducción máxima
|42118.79 (45.07%)
|Reducción relativa
|91.82% (16217.09)
|Total de transacciones
|1324
|Posiciones cortas (% de ganadoras)
|661 (31.77%)
|Posiciones largas (% de ganadoras)
|663 (31.37%)
|Transacciones ganadoras (% de todas)
|418 (31.57%)
|Transacciones perdedoras (% de todas)
|906 (68.43%)
|La transacción máxima
|ganadora
|16863,86
|perdedora
|-6691,58
|Transacción media
|ganadora
|1501,46
|perdedora
|-601,86
|Número máximo de
|ganancias consecutivas (beneficio)
|5 (5769.21)
|pérdidas consecutivas (pérdida)
|14 (-6578.50)
|Máximo
|del beneficio consecutivo (número de ganancias)
|19992.05 (3)
|de pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
|-16863.93 (5)
|Media de
|ganancia consecutiva
|1
|pérdida consecutiva
|3
Recomendaciones:
- El EA contiene un trailing stop, pero no se usa
- TrailingAll.mq4 в libraries, а 55 MA med FIN.mq4 в experts,
- Reiniciar el terminal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9326
