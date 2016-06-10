Este Asesor Experto usa sólo una МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

He decidido comprobar la idea y es lo que ha salido: el EA todavía está “en bruto”, así que en vida real no funciona.

Pero los novatos pueden utilizarlo como “plantilla”, simplemente escribir su estrategia después de la función void Check().

Se puede probarlo en modo rápido, ya que se utiliza el desplazamiento SMA(55) Shift.

Tradea de 8:00 a 20:00 con GBP JPY M5



Strategy Tester Report

55 MA med FIN

TeleTrade-Demo (Build 225)

Símbolo GBPJPY (Great Britan Pound vs Japanese Yen) Período 5 Minutos (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.11.06 22:04 (2008.01.01 - 2009.11.09) Modelo Por los precios de apertura (sólo para los EAs con el control explícito de la apertura de las barras) Parámetros Lots_Desc="Sí 0 se aplica el lote dinámico"; Lots=1; RiskPercentage_Desc="Ajuste para el lote dinámico -- % del riesgo. Si es 0 se utiliza el tamaño mínimo disponible, si Lots > 0 este ajuste se ignora"; RiskPercentage=0; Slippage=25; Target_Desc="Take profit, si 0 el profit no se coloca 90-200"; Target=0; Loss_Desc="Stop Loss, si 0 Loss no se coloca 30-80"; Loss=0; MA_DESC="Períodos МА "; F55=55; shift=13; METHOD_MA=1; timeframe=0; Rango de trading="En horas (pero -1 hora, porque ma shift 1)"; fin=20; inicio=8; MaxOrders_Desc="si 0 el número de posiciones abiertas al mismo tiempo no se limita 1-3"; MaxOrders=2;

Barras en el historial 137364 Ticks modelados 273695 Calidad de modelación n/a Errores de divergencia de gráficos 0









Depósito inicial 5000,00







Beneficio neto 82325,41 Beneficio bruto 627608,44 Pérdidas brutas -545283,03 Factor del beneficio 1,15 Beneficio esperado 62,18



Reducción absoluta 3555,97 Reducción máxima 42118.79 (45.07%) Reducción relativa 91.82% (16217.09)

Total de transacciones 1324 Posiciones cortas (% de ganadoras) 661 (31.77%) Posiciones largas (% de ganadoras) 663 (31.37%)

Transacciones ganadoras (% de todas) 418 (31.57%) Transacciones perdedoras (% de todas) 906 (68.43%) La transacción máxima ganadora 16863,86 perdedora -6691,58 Transacción media ganadora 1501,46 perdedora -601,86 Número máximo de ganancias consecutivas (beneficio) 5 (5769.21) pérdidas consecutivas (pérdida) 14 (-6578.50) Máximo del beneficio consecutivo (número de ganancias) 19992.05 (3) de pérdidas consecutivas (número de pérdidas) -16863.93 (5) Media de ganancia consecutiva 1 pérdida consecutiva 3

Recomendaciones: