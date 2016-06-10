Actualización:

La nueva versión con fecha de 06.04.10 es Expert+10 actualizado.





Uno de los usuarios del foro ha propuesto la nueva versión del EA

"Change Log:

v1.1 ---- Expertq_v1.1

- Ha hecho el lote fijo. No entiendo para que hacer el ajuste automático, ¿alguien planea instalar un bot y no acercarse al ordenador durante 3 años?

- Ha cambiado el número fijo de los dígitos tras la coma de la variable para en vez de 0,00050 pip escribir 150 pip

- Ha hecho posible usar los períodos diferentes de D1 (no lo recomiendo insistentemente, será más bien para las pruebas)

- Ha realizado la comprobación de los parámetros de entrada: ahora si hay conflicto con las reglas de su Centro de Operaciones (DC), el EA avisará sobre el problema y no va a ejecutarse

- Ha añadido el trailing simplificado (no iniciar el EA con el trailing activado)

Actualización:

La nueva versión con fecha de 22.12.09. Antes no funcionaba MagicNumber.



Ha sido añadido el script +10_BUYSTOP_SELLSTOP para el trading manual. Arrastramos el script al gráfico del día EURUSD o GBPUSD a las 00:00 por GMT (o sea, la apertura del nuevo día) y vamos a descansar, las órdenes lo harán todo. Al día siguiente repetimos, y así cada día de trading. ¡Suerte con el trading!







La estrategia Forex “10 puntos con EURUSD” tiene una infinita cantidad de variaciones pareciendo en algo a Session Breakout, y muchos traders profesionales trabajan con ella. Por eso si la combinamos con una Gestión del Capital optima (Money Management), podemos conseguir bastante buenos resultados tradeando en Forex.

La esencia de la estrategia Forex “10 puntos con EURUSD & GBPUSD” consiste en lo siguiente:

La estrategia se basa en las rupturas del precio máximo y el mínimo del día de trading anterior. La mayoría de los traders considera que si se rompe el nivel del máximo del día anterior, el precio irá arriba, y viceversa para el mínimo.

A base de eso, muchos traders normalmente utilizan estos dos extremos como las órdenes Stop Loss.



Por eso tomando en cuenta este hecho, si el precio rompe el mínimo del día anterior, se ejecutarán las Stop Loss, permitiendo que el movimiento del precio continúe algunos puntos más. Lo mismo pasa con el máximo, sólo en dirección de la compra.

Sabiendo estos hechos, vamos a ganar si abrimos la operación de Compra con la ruptura del máximo del día anterior y la de Venta con la ruptura del mínimo del día anterior.



Pero debido a que hay otra categoría de los traders Forex que utiliza los mismos dos puntos como los niveles de soporte y resistencia, el precio no siempre se mueve en la dirección de la ruptura del máximo y mínimo del día anterior. Por eso, hay necesidad de usar Stop Loss de tamaño fijo.

Nota:

Par de divisas recomendable: EURUSD

Las órdenes pendientes son válidas desde las 00:00 GMT hasta las 00:00 GMT del día siguiente.

1. Colocamos dos órdenes pendientes a las 00:00 GMT: 1 para Buy (por encima del máximo del día anterior +Spred) y 1 para Sell (por debajo del mínimo del día anterior - Spred).



2. Colocamos Take Profit - 250 pips.



3. Colocamos Stop Loss - 50 pips.



4. Una particularidad importante: hay que fijarse SÓLO en las primeras intersecciones del máximo y mínimo durante el día de trading (es decir, si las órdenes pendientes se cierran por Stop Loss o Take Profit, este día no ponemos más órdenes).

Recomendaciones:

Para cada operación el riesgo debe ser de 2% a 5% del depósito.

La estrategia ha sido escrita para el DC Alpari y ajustada para cinco dígitos tras la coma, se han probado los pares EURUSD y GBPUSD.



Amigos, hagan pruebas sólo en el intervalo del día, usando TODOS LOS TICKS (el método más óptimo).

Es lo que muestra la prueba en el período 01.01.2009 - 31.04.2010 EURUSD DAY TODOS LOS TICKS (el método más preciso...)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar) Período Día (D1) 2009.01.02 00:00 - 2010.04.08 00:00 (2009.01.01 - 2010.04.30) Modelo Todos los ticks (el método más preciso a base de los períodos menores disponibles) Parámetros ProcentOtSvobDepo=5; MinLot=0.01; MaxLot=3; MagicNumber=888; StopLoss=50; TakeProfit=250;








