Советник на базе MACD+Stochastic - эксперт для MetaTrader 4
Эксперт основан на MACD и Stochastic.
Это мой первый эксперт. Основан на использовании Stochastic и MACD. Идея советника моя, в написании кода помогал хороший русский студент.
Тест стратегии проводился на паре EUR/USD таймфрейм H1 с 01.01.2009 до конца Октября 2009.
Советник будет работать на всех валютах и таймфреймах, наилучшие результаты я получил на H1.
В прилагаемых файлах содержатся настройки советника а также отчет.
Будет полезно, если Вы простестируете этот советник на других валютах и сообщите мне. Спасибо.
Рис. 1. Результат тестирования советника для EURUSD 1H
Примечание редакции:
Это перевод, поэтому если у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания к автору, лучше их оставлять на англ. языке в комментариях к оригинальной версии
Дополнение:
I am attaching a Backtest from the last 2 weeks with a few currencies from my account
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9323
