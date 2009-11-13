CodeBaseРазделы
Советник на базе MACD+Stochastic - эксперт для MetaTrader 4

Firmin Leutloff
11221
(9)
Эксперт основан на MACD и Stochastic.

Это мой первый эксперт. Основан на использовании Stochastic и MACD. Идея советника моя, в написании кода помогал хороший русский студент.

Тест стратегии проводился на паре EUR/USD таймфрейм H1 с 01.01.2009 до конца Октября 2009.

Советник будет работать на всех валютах и таймфреймах, наилучшие результаты я получил на H1.

В прилагаемых файлах содержатся настройки советника а также отчет.

Будет полезно, если Вы простестируете этот советник на других валютах и сообщите мне. Спасибо.

Картинка:



Рис. 1. Результат тестирования советника для EURUSD 1H


Примечание редакции:

Это перевод, поэтому если у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания к автору, лучше их оставлять на англ. языке в комментариях к оригинальной версии


Дополнение:

I am attaching a Backtest from the last 2 weeks with a few currencies from my account

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9323

