El indicador se muestra en forma del histograma (idea prestada) con los valores mínimos (rojo), medianos (verde) y máximos (azul) para el spread en las barras correspondientes.

Este monitoreo del spread conviene para comparar las condiciones del trading de diferentes corredores, así como para analizar la dinámica del cambio de los spreads.



Ilustración del trabajo del indicador con los pares de divisas reales y sintéticos. Bróker X.

La información reunida no se pierde cuando se elimina el indicador, y se visualiza cuando el indicador se coloca en el gráfico.

Además, el indicador tiene implementada la visualización del spread de los pares de divisas sintácticos.



Ilustración del trabajo del indicador con los pares de divisas reales y sintéticos. Bróker Y.

Para eso hay que realizar los siguientes pasos:

- iniciar el Asesor Experto adjunto EXP_Monitoring-Synthetic en el par real necesario (como la sintética). En los ajustes del EA, hay que indicar la divisa ( Currency ) que va a usarse para el cálculo del par sintético;

- abrir el gráfico offline del par sintético formado (XXXYYY_ZZZ): el gráfico va a actualizarse automáticamente con la llegada de cada barra nueva;

- adjuntar el indicador IND_Monitoring-Spread al gráfico offline abierto.

En las figuras presentadas arriba, a la derecha se muestran los pares sintéticos EURCAD (a través de USD, , es decir usando EURUSD y USDCAD) y GBPJPY (a través de EUR , es decir usando EURGBP y EURJPY). En cada uno de estos gráficos, el indicador IND_Monitoring-Spread muestra la dinámica del cambio del spread del par sintético correspondiente.

Para el análisis del trabajo de estrategias con los pares sintéticos, existe la posibilidad de usarlos en el Probador de Estrategias como reales. Así, los datos históricos generados y las características del spread de los pares sintéticos pueden usarse en el futuro.

EXP_Monitoring-Synthetic es un EA del tipo de ciclo cerrado, por eso puede iniciarse como script (cuando el terminal se cierra, el script se elimina automáticamente del gráfico). Además, igual que el indicador, el EA no pierde los datos históricos reunidos de los pares ssintéticos

El código propuesto puede ser modificado de tal manera que el gráfico offline se actualice en tiempo real, pero eso va a requerir mucho más recursos computacionales que para la versión actual, cuyas actualizaciones se realizan con la llegada de cada nueva barra.

Para la actualización automática de los gráficos offline hace falta permitir el uso de DLL.