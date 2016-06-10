Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador auxiliar. Muestra las operaciones cerradas en el gráfico y la información estadística actual de la cuenta.
El indicador muestra los datos estadísticos sobre la cuenta, coloca las marcas verdes de precios para las compras (largas), verdes para las ventas (cortas), grises al cerrar la posición. Traza las líneas desde la apertura hasta el cierre: roja en caso de pérdidas, verde en caso del beneficio.
Lo utilizo en combinación con el EA de capturas de pantalla en el terminal de inversor. De esta manera, los informes sobre el trading se preparan en modo automático. Se ve la calidad del trading: dónde has entrado, dónde has suavizado, cuánto has mantenido, has esperado, etc.
El código tiene comentarios.
Cuando el indicador se elimina desde el gráfico, todos sus objetos se eliminan también.
Se puede configurar los siguientes parámetros en el indicador:
- DealMarkers = True; // Marcar las operaciones en el gráfico o no
- DepoStats = True; // Mostrar las estadísticas de la cuenta o no
- clAccName = Silver; // Color de del tenedor de la cuenta
- clInfData = Gray; // Color de diferentes datos de la cuenta
- FontSize = 8; // Tamaño de la fuente
- LeadingSpase = 9; // Para alinear el texto (longitud de los números)
- clLineProfit = Lime; // Color de las líneas ganadoras
- clLineLoss = Red; // Color de las líneas perdedoras
- clMarkerBuy = Lime; // Color de la etiqueta de compra
- clMarkerSell = Red; // Color de la etiqueta de venta
- clMarkerClose = Silver; // Color de la etiqueta del cierre de la orden
Mis agradecimientos para KimIV y xrust
