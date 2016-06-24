Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MACD-STOCH Trader - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 860
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
EA baseado no MACD e STOCH.
Este é o meu primeiro EA. Com base no Estocástico e MACD. Este EA é da minha própria ideia, mas codificada por um bom aluno russo.
Este teste da estratégia foi para EUR/USD período H1 de 01.01.2009 até o final de Outubro de 2009.
O EA irá funcionar em todas as moedas e com todos os tempos. Os meus melhores resultados são para H1.
Em anexo encontra-se o EA, configurações e o relatório.
Ele será útil, se você testar este EA com outras moedas e me relatar, obrigado.
Fig. 1. Resultados do Backtesting para EURUSD 1H
Estou anexando um Backtest das últimas 2 semanas com algumas moedas de minha conta:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9323
O indicador exibe os pontos de entrada e saída para todas as operações e o relatório estatístico no gráfico. Ele é muito útil para a análise das negociações.10 pontos no EURUSD & GBPUSD
A estratégia baseia-se no rompimento dos valores das máximas e mínimas dos preços do pregão anterior.
Ele é um instrumento para monitoramento do spread para pares de moedas sintéticos e reais.55 MA med FIN
Este Expert Advisor usa uma única МА(55) PRICE_MEDIAN !!!