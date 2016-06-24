CodeBaseSeções
MACD-STOCH Trader - expert para MetaTrader 4

EA baseado no MACD e STOCH.

Este é o meu primeiro EA. Com base no Estocástico e MACD. Este EA é da minha própria ideia, mas codificada por um bom aluno russo.

Este teste da estratégia foi para EUR/USD período H1 de 01.01.2009 até o final de Outubro de 2009.

O EA irá funcionar em todas as moedas e com todos os tempos. Os meus melhores resultados são para H1.

Em anexo encontra-se o EA, configurações e o relatório.

Ele será útil, se você testar este EA com outras moedas e me relatar, obrigado.



Fig. 1. Resultados do Backtesting para EURUSD 1H



Estou anexando um Backtest das últimas 2 semanas com algumas moedas de minha conta:



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9323

