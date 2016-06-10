CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Scalpel EA - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish
Visualizaciones:
1301
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Scalpel.mq4 (8.06 KB) ver
Autor:

ryaz

Es un interesante EA que trabaja con los pares de GBP.

Se puede usarlo con propósitos educativos, para acelerar el desarrollo de sus propios EAs

Parámetros:

Parámetro

Descripción

Lots

número de lots, si el valor es negativo, significa % del margen libre.

TakeProfit

(en puntos)

StopLoss

(en puntos)

TrailingStop

(en puntos)

cciPeriod

período iCCI()

cciLimit

umbral máximo y mínimo para iCCI()

MaxPos

número de posiciones permitidas en una dirección

Interval

cantidad de minutos antes de nueva orden (0=no se usa)

Reduce

cantidad de minutos antes de reducir TP a 1 punto (0=no se usa)

Live

cantidad de minutos antes de cerrar la orden independientemente de la rentabilidad (0=no se usa)

Volatility

volatilidad de barras de minuto

Threshold

umbral de volatilidad

FridayClose

hora del cierre de todas las órdenes el viernes (0=no se usa)

Slippage

deslizamiento al cerrar la orden

Spreadlimit

spread máximo permitido para abrir la orden

Magic

está claro

Resultado de la prueba con el par EURGBP M1, 3 años

Nota de redacción:

Este EA es la traducción de espejo de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para sus autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9307

