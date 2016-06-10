Autor:



Es un interesante EA que trabaja con los pares de GBP.



Se puede usarlo con propósitos educativos, para acelerar el desarrollo de sus propios EAs

Parámetros:

Parámetro Descripción Lots número de lots, si el valor es negativo, significa % del margen libre.

TakeProfit (en puntos)

StopLoss (en puntos) TrailingStop (en puntos) cciPeriod período iCCI()

cciLimit umbral máximo y mínimo para iCCI() MaxPos número de posiciones permitidas en una dirección

Interval cantidad de minutos antes de nueva orden (0=no se usa) Reduce cantidad de minutos antes de reducir TP a 1 punto (0=no se usa) Live cantidad de minutos antes de cerrar la orden independientemente de la rentabilidad (0=no se usa) Volatility volatilidad de barras de minuto Threshold umbral de volatilidad FridayClose hora del cierre de todas las órdenes el viernes (0=no se usa) Slippage deslizamiento al cerrar la orden Spreadlimit spread máximo permitido para abrir la orden Magic está claro

Resultado de la prueba con el par EURGBP M1, 3 años

