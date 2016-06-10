Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Scalpel EA - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1301
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Es un interesante EA que trabaja con los pares de GBP.
Se puede usarlo con propósitos educativos, para acelerar el desarrollo de sus propios EAs
Parámetros:
|
Parámetro
|
Descripción
|
Lots
|
número de lots, si el valor es negativo, significa % del margen libre.
|
TakeProfit
|
(en puntos)
|
StopLoss
|(en puntos)
|
TrailingStop
|(en puntos)
|
cciPeriod
|
período iCCI()
|
cciLimit
|
umbral máximo y mínimo para iCCI()
|
MaxPos
|
número de posiciones permitidas en una dirección
|
Interval
|
cantidad de minutos antes de nueva orden (0=no se usa)
|
Reduce
|
cantidad de minutos antes de reducir TP a 1 punto (0=no se usa)
|
Live
|
cantidad de minutos antes de cerrar la orden independientemente de la rentabilidad (0=no se usa)
|
Volatility
|
volatilidad de barras de minuto
|
Threshold
|
umbral de volatilidad
|
FridayClose
|
hora del cierre de todas las órdenes el viernes (0=no se usa)
|
Slippage
|
deslizamiento al cerrar la orden
|
Spreadlimit
|
spread máximo permitido para abrir la orden
|
Magic
|
está claro
Resultado de la prueba con el par EURGBP M1, 3 años
Nota de redacción:
Este EA es la traducción de espejo de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para sus autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9307
El indicador Friday Line coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.Líneas indicadoras con señal tras su intersección
Las líneas indicadoras se construyen sobre las bandas de soporte y resistencia.
Tradea con los modelos de velasColocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams
El indicador dibuja las barras necesarias del período temporal del siguiente nivel, mostrando los niveles SL para las posiciones Buy y Sell.