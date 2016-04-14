CodeBaseKategorien
Scalpel EA - Experte für den MetaTrader 4
Expert Advisors

Scalpel EA - Experte für den MetaTrader 4

Scalpel.mq4 (8.06 KB)
Urheber

ryaz

Beschreibung:

Ein interessanter EA, welcher mit allen GBP-Paaren arbeitet und ihnen ebenso beibringt wie Sie ihren EA schneller machen können.

Die Eingabeparameter sind:

Parameter

Beschreibung:

Lots

:+/- standard / %risk

TakeProfit

selbsterklärend

StopLoss


TrailingStop


cciPeriod

iCCI() bars

cciLimit

+/- iCCI() upper/lower threshold

MaxPos

Die erlaubte Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen in einer Richtung

Interval

Der Abstand in Minuten bevor eine neue Order gesendet wird (o=nicht verwendet)

Reduzierung

Die Anzahl der Minuten, bevor damit begonnen wird das TP um einen Tipp zu reduzieren (0=nicht verwendet)

Live

Die Anzahl der Minuten, bis eine Order geschlossen wird. Egal ob sie einen positiven Profit besitzt oder nicht (0=nicht verwendet)

Volatilität

Volatility minute bars (+direktional oder -nicht direktional.)

Schwelle

pip Schwelle für die Volatilität

FridayClose

Die Zeit zu der am Freitag alle Orders geschlossen werden sollen (0=nnicht verwendet)

Slippage

Der Slippage-Wert für das Öffnen oder Schließen von orders

Spreadlimit

Der maximale Spread der für das Öffnen einer Order erlaubt ist

Magic

selbsterklärend

Hier ist die Grafik eines Tests mit EURGBP M1, 3 Jahre bis heute

