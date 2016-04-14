Urheber



ryaz

Beschreibung:



Ein interessanter EA, welcher mit allen GBP-Paaren arbeitet und ihnen ebenso beibringt wie Sie ihren EA schneller machen können.

Die Eingabeparameter sind:

Parameter Beschreibung: Lots :+/- standard / %risk TakeProfit selbsterklärend StopLoss

TrailingStop

cciPeriod iCCI() bars cciLimit +/- iCCI() upper/lower threshold MaxPos Die erlaubte Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen in einer Richtung Interval Der Abstand in Minuten bevor eine neue Order gesendet wird (o=nicht verwendet) Reduzierung Die Anzahl der Minuten, bevor damit begonnen wird das TP um einen Tipp zu reduzieren (0=nicht verwendet) Live Die Anzahl der Minuten, bis eine Order geschlossen wird. Egal ob sie einen positiven Profit besitzt oder nicht (0=nicht verwendet) Volatilität Volatility minute bars (+direktional oder -nicht direktional.) Schwelle pip Schwelle für die Volatilität FridayClose Die Zeit zu der am Freitag alle Orders geschlossen werden sollen (0=nnicht verwendet) Slippage Der Slippage-Wert für das Öffnen oder Schließen von orders Spreadlimit Der maximale Spread der für das Öffnen einer Order erlaubt ist Magic selbsterklärend

Hier ist die Grafik eines Tests mit EURGBP M1, 3 Jahre bis heute