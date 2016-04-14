und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Scalpel EA - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1055
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Urheber
Beschreibung:
Ein interessanter EA, welcher mit allen GBP-Paaren arbeitet und ihnen ebenso beibringt wie Sie ihren EA schneller machen können.
Die Eingabeparameter sind:
|
Parameter
|
Beschreibung:
|
Lots
|
:+/- standard / %risk
|
TakeProfit
|
selbsterklärend
|
StopLoss
|
|
TrailingStop
|
|
cciPeriod
|
iCCI() bars
|
cciLimit
|
+/- iCCI() upper/lower threshold
|
MaxPos
|
Die erlaubte Anzahl der gleichzeitig geöffneten Positionen in einer Richtung
|
Interval
|
Der Abstand in Minuten bevor eine neue Order gesendet wird (o=nicht verwendet)
|
Reduzierung
|
Die Anzahl der Minuten, bevor damit begonnen wird das TP um einen Tipp zu reduzieren (0=nicht verwendet)
|
Live
|
Die Anzahl der Minuten, bis eine Order geschlossen wird. Egal ob sie einen positiven Profit besitzt oder nicht (0=nicht verwendet)
|
Volatilität
|
Volatility minute bars (+direktional oder -nicht direktional.)
|
Schwelle
|
pip Schwelle für die Volatilität
|
FridayClose
|
Die Zeit zu der am Freitag alle Orders geschlossen werden sollen (0=nnicht verwendet)
|
Slippage
|
Der Slippage-Wert für das Öffnen oder Schließen von orders
|
Spreadlimit
|
Der maximale Spread der für das Öffnen einer Order erlaubt ist
|
Magic
|
selbsterklärend
Hier ist die Grafik eines Tests mit EURGBP M1, 3 Jahre bis heute
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9307
