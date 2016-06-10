Autor:

Urain

El indicador coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.

Parámetros:

Counted_Bars - número de barras en el cálculo, 0 significa todas las barras.

- número de barras en el cálculo, 0 significa todas las barras. type_line - tipo de línea.



- tipo de línea. Color- color de la línea.



El indicador se inicia una vez. Para iniciarlo otra vez, hay hacer la reinicialización.

Durante la deinicialización, el indicador elimina sólo sus propias líneas, las líneas se nombran usando la fecha de la barra.





