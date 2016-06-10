CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Friday Line - indicador para MetaTrader 4

Mykola Demko | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1217
Ranking:
(5)
Publicado:
Actualizado:
friday_line.mq4 (3.44 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Urain

El indicador coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.

Parámetros:

  • Counted_Bars - número de barras en el cálculo, 0 significa todas las barras.
  • type_line- tipo de línea.
  • Color- color de la línea.

El indicador se inicia una vez. Para iniciarlo otra vez, hay hacer la reinicialización.

Durante la deinicialización, el indicador elimina sólo sus propias líneas, las líneas se nombran usando la fecha de la barra.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9303

Líneas indicadoras con señal tras su intersección Líneas indicadoras con señal tras su intersección

Las líneas indicadoras se construyen sobre las bandas de soporte y resistencia.

ATR ratio ATR ratio

Indicador de la relación entre el indicador Average True Range rápido y ATR lento.

Scalpel EA Scalpel EA

Asesor Experto para los pares EURGBP/GBPUSD.

GBPJPY para 9 años GBPJPY para 9 años

Tradea con los modelos de velas