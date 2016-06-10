Mira cómo descargar robots gratis
Friday Line - indicador para MetaTrader 4
- 1217
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance
Autor:
Urain
El indicador coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.
Parámetros:
- Counted_Bars - número de barras en el cálculo, 0 significa todas las barras.
- type_line- tipo de línea.
- Color- color de la línea.
El indicador se inicia una vez. Para iniciarlo otra vez, hay hacer la reinicialización.
Durante la deinicialización, el indicador elimina sólo sus propias líneas, las líneas se nombran usando la fecha de la barra.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9303
