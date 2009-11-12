Ставь лайки и следи за новостями
Scalpel EA - эксперт для MetaTrader 4
- 11995
-
Интересный советник, который работает на парах GBP.
Может быть использован в учебных целях для ускорения написания Ваших собственных экспертов.
Параметры:
|
Параметр
|
Описание
|
Lots
|
кол-во лотов, если задано отрицательное число, то это означает % от свободной маржи
|
TakeProfit
|
(в пунктах)
|
StopLoss
|(в пунктах)
|
TrailingStop
|(в пунктах)
|
cciPeriod
|
период iCCI()
|
cciLimit
|
верхний и нижний порог для iCCI()
|
MaxPos
|
кол-во разрешенных позиций в одном направлении
|
Interval
|
кол-во минут перед новым ордером (0=не используется)
|
Reduce
|
кол-во минут до сокращения TP на 1 пункт (0=не используется)
|
Live
|
кол-во минут до закрытия ордера вне зависимости от прибыльности (0=не используется)
|
Volatility
|
волатильность минутных баров
|
Threshold
|
порог волатильности
|
FridayClose
|
время закрытия всех ордеров в пятницу (0=не используется)
|
Slippage
|
величина проскальзывания при закрытии ордера
|
Spreadlimit
|
максимально допустимы спед для открытия ордера
|
Magic
|
ясно
Результат тестирования на паре EURGBP M1, 3 года
Примечание редакции:
Данный советник является зеркальным переводом английской версии.
Если у Вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9307
