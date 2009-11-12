CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Scalpel EA - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
11995
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

ryaz

Интересный советник, который работает на парах GBP.

Может быть использован в учебных целях для ускорения написания Ваших собственных экспертов.

Параметры:

Параметр

Описание

Lots

кол-во лотов, если задано отрицательное число, то это означает % от свободной маржи

TakeProfit

(в пунктах)

StopLoss

(в пунктах)

TrailingStop

(в пунктах)

cciPeriod

период iCCI()

cciLimit

верхний и нижний порог для iCCI()

MaxPos

кол-во разрешенных позиций в одном направлении

Interval

кол-во минут перед новым ордером (0=не используется)

Reduce

кол-во минут до сокращения TP на 1 пункт (0=не используется)

Live

кол-во минут до закрытия ордера вне зависимости от прибыльности (0=не используется)

Volatility

волатильность минутных баров

Threshold

порог волатильности

FridayClose

время закрытия всех ордеров в пятницу (0=не используется)

Slippage

величина проскальзывания при закрытии ордера

Spreadlimit

максимально допустимы спед для открытия ордера

Magic

ясно

Результат тестирования на паре EURGBP M1, 3 года

Примечание редакции:

Данный советник является зеркальным переводом английской версии.

Если у Вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9307

Monitoring-Spread Monitoring-Spread

Инструментарий для мониторинга спреда реальных и синтетических торговых пар + независимый график синтетики.

Торговый ТРЕНАЖЕР 2 Торговый ТРЕНАЖЕР 2

Программа для скоростного тренинга, тестирования стратегий, прогона индикаторов и т.д., версия 2, доработанная.

55 MA med FIN 55 MA med FIN

Этот советник работает по одной МА(55) PRICE_MEDIAN !!!

ExcelMultiTerminal ExcelMultiTerminal

Наблюдение и управление несколькими счетами, открытыми в разных ДЦ.