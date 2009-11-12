Автор:



ryaz

Интересный советник, который работает на парах GBP.



Может быть использован в учебных целях для ускорения написания Ваших собственных экспертов.

Параметры:

Параметр Описание Lots кол-во лотов, если задано отрицательное число, то это означает % от свободной маржи

TakeProfit (в пунктах)

StopLoss (в пунктах) TrailingStop (в пунктах) cciPeriod период iCCI()

cciLimit верхний и нижний порог для iCCI() MaxPos кол-во разрешенных позиций в одном направлении

Interval кол-во минут перед новым ордером (0=не используется) Reduce кол-во минут до сокращения TP на 1 пункт (0=не используется) Live кол-во минут до закрытия ордера вне зависимости от прибыльности (0=не используется) Volatility волатильность минутных баров Threshold порог волатильности FridayClose время закрытия всех ордеров в пятницу (0=не используется) Slippage величина проскальзывания при закрытии ордера Spreadlimit максимально допустимы спед для открытия ордера Magic ясно

Результат тестирования на паре EURGBP M1, 3 года

Примечание редакции:

Данный советник является зеркальным переводом английской версии.

Если у Вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.



