Autor:

Vladimir Hlystov

Bill Wiliams en su libro “Caos de trading” describe SL de la siguiente manera:

Colocamos la bolsa de aire a una desviación mínima del precio o tick, por encima/por debajo, que el valor más alto/más bajo de la segunda barra atrás de la considerada, cogida del período del nivel más alto (o de una barra adicional atrás que tiene a la vez el pico y el valle máximos o el pico y el valle mínimos, en comparación con la barra considerada).

El indicador hace precisamente eso.

Las variables:

//+------------------------------------------------------------------+

COLOR_BAR - color de las barras para las que se busca SL

COLOR_Тек_BAR - Purple;//color de la barra actual

BAR - búsqueda en las últimas barras BAR (por defecto, 200)

show_bar - mostrar las barras en las que busscamos SL

//+------------------------------------------------------------------+







Fig. 1. La barra necesaria ha sido encontrada.





Fig. 2. La barra superior no ha sido encontrada (SL para la posición Sell ha sido determinado usando el período más grande):





Consejos:

El nivel de SL se encuentra más a la derecha de la vela actual, por eso es necesario activar el desplazamiento del gráfico

Para que sea más claro, active show_bar = true

¡Suerte!





Nuevas funciones a sus peticiones:

Ha sido añadida la posibilidad de mostrar el historial de los niveles en el gráfico (SL_BW.mq4)







