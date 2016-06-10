CodeBaseSecciones
Indicadores

Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Visualizaciones:
2785
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor:

Vladimir Hlystov

Bill Wiliams en su libro “Caos de trading” describe SL de la siguiente manera:

Colocamos la bolsa de aire a una desviación mínima del precio o tick, por encima/por debajo, que el valor más alto/más bajo de la segunda barra atrás de la considerada, cogida del período del nivel más alto (o de una barra adicional atrás que tiene a la vez el pico y el valle máximos o el pico y el valle mínimos, en comparación con la barra considerada).

El indicador hace precisamente eso.

Las variables:

//+------------------------------------------------------------------+
COLOR_BAR - color de las barras para las que se busca SL
COLOR_Тек_BAR - Purple;//color de la barra actual
BAR - búsqueda en las últimas barras BAR (por defecto, 200)
show_bar - mostrar las barras en las que busscamos SL
//+------------------------------------------------------------------+


Fig. 1. La barra necesaria ha sido encontrada.


Fig. 2. La barra superior no ha sido encontrada (SL para la posición Sell ha sido determinado usando el período más grande):

Consejos:

    • El nivel de SL se encuentra más a la derecha de la vela actual, por eso es necesario activar el desplazamiento del gráfico
    • Para que sea más claro, active show_bar = true
    • ¡Suerte!


    Nuevas funciones a sus peticiones:

    Ha sido añadida la posibilidad de mostrar el historial de los niveles en el gráfico (SL_BW.mq4)





    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9310

