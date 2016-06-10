Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Vladimir Hlystov
Bill Wiliams en su libro “Caos de trading” describe SL de la siguiente manera:
Colocamos la bolsa de aire a una desviación mínima del precio o tick, por encima/por debajo, que el valor más alto/más bajo de la segunda barra atrás de la considerada, cogida del período del nivel más alto (o de una barra adicional atrás que tiene a la vez el pico y el valle máximos o el pico y el valle mínimos, en comparación con la barra considerada).
El indicador hace precisamente eso.
Las variables:
COLOR_BAR - color de las barras para las que se busca SL
COLOR_Тек_BAR - Purple;//color de la barra actual
BAR - búsqueda en las últimas barras BAR (por defecto, 200)
show_bar - mostrar las barras en las que busscamos SL
//+------------------------------------------------------------------+
Fig. 1. La barra necesaria ha sido encontrada.
Fig. 2. La barra superior no ha sido encontrada (SL para la posición Sell ha sido determinado usando el período más grande):
Consejos:
- El nivel de SL se encuentra más a la derecha de la vela actual, por eso es necesario activar el desplazamiento del gráfico
- Para que sea más claro, active show_bar = true
- ¡Suerte!
Nuevas funciones a sus peticiones:
Ha sido añadida la posibilidad de mostrar el historial de los niveles en el gráfico (SL_BW.mq4)
