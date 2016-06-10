Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GBPJPY para 9 años - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 979
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Kontra
Descripción:
El EA utiliza los patrones envolventes y los patrones martillo+ahorcado.
El EA ha sido probado en GBP/JPY, M15
Adjunto el archivo con los ajustes y el propio EA + el informe para 9 años
extern int bTp = 100; //Profit para las operaciones Buy
extern int sTp = 100; //Profit para las operaciones Sell
extern int zazor= 1; // Distancia desde High/Low de las barras anteriores para colocar las órdenes
extern int Max_Search = 100; // número de barras para buscar los extremos del precio
extern int OrderExp = 8; // tiemp de vida de la orden pendiente en horas
extern int MagicType1 = 11111; // Magic del primer tipo de operaciones
extern int MagicType2 = 22222; // Magic del segundo tipo de operaciones
extern int MagicType3 = 33333; // Magic del tercer tipo de operaciones
extern double StartLot = 0.1; // Volumen de operaciones
extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing sólo para el Profit
extern int TStop.Buy = 50; // Tamaño del Trailing en puntos para las compras
extern int TStop.Sell = 35; // Tamaño del Trailing en puntos para las ventas
extern int TrailingStep = 3; // Paso del Trailing en puntos
extern int LevelProfit = 25; // Nivel del Profit en puntos
extern int LevelWLoss = 1; // Nivel del punto muerto en puntos
Hay unas ideas en cuanto a las mejoras, estaré encantado de recibir comentarios de los profesionales.
Ruego añadir la confirmación del precio del cierre de la siguiente vela a las condiciones de la apertura de las órdenes.
Si es la señal de compra, el precio del cierre de la vela que cruza el nivel de entrada según el esquema antiguo debe estar por encima del nivel de entrada antiguo. Compramos inmediatamente después de este cierre. Esta vela no debe ser obligatoriamente la siguiente. Como se muestra en la imagen. La confirmación principal es el cierre por encima del nivel de la entrada antigua.
Si es la señal de venta, el precio del cierre de la vela que ha cruzado el nivel de la entrada antigua debe estar por debajo del nivel de entrada antiguo. Vendemos inmediatamente después de este cierre.
Resultado de las pruebas:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9309
Asesor Experto para los pares EURGBP/GBPUSD.Friday Line
El indicador Friday Line coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.
El indicador dibuja las barras necesarias del período temporal del siguiente nivel, mostrando los niveles SL para las posiciones Buy y Sell.Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II
Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II Este indicador muestra las sesiones Forex, horas de trabajo de las bolsas y las líneas de tiempo definidas por el usuario.