El EA utiliza los patrones envolventes y los patrones martillo+ahorcado.

El EA ha sido probado en GBP/JPY, M15

Adjunto el archivo con los ajustes y el propio EA + el informe para 9 años

Aquí tienen la descripción de todas las funciones:

extern int bTp = 100; //Profit para las operaciones Buy

extern int sTp = 100; //Profit para las operaciones Sell

extern int zazor= 1; // Distancia desde High/Low de las barras anteriores para colocar las órdenes

extern int Max_Search = 100; // número de barras para buscar los extremos del precio

extern int OrderExp = 8; // tiemp de vida de la orden pendiente en horas

extern int MagicType1 = 11111; // Magic del primer tipo de operaciones

extern int MagicType2 = 22222; // Magic del segundo tipo de operaciones

extern int MagicType3 = 33333; // Magic del tercer tipo de operaciones

extern double StartLot = 0.1; // Volumen de operaciones



extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing sólo para el Profit

extern int TStop.Buy = 50; // Tamaño del Trailing en puntos para las compras

extern int TStop.Sell = 35; // Tamaño del Trailing en puntos para las ventas

extern int TrailingStep = 3; // Paso del Trailing en puntos

extern int LevelProfit = 25; // Nivel del Profit en puntos

extern int LevelWLoss = 1; // Nivel del punto muerto en puntos



Hay unas ideas en cuanto a las mejoras, estaré encantado de recibir comentarios de los profesionales.

Ruego añadir la confirmación del precio del cierre de la siguiente vela a las condiciones de la apertura de las órdenes.



Si es la señal de compra, el precio del cierre de la vela que cruza el nivel de entrada según el esquema antiguo debe estar por encima del nivel de entrada antiguo. Compramos inmediatamente después de este cierre. Esta vela no debe ser obligatoriamente la siguiente. Como se muestra en la imagen. La confirmación principal es el cierre por encima del nivel de la entrada antigua.



Si es la señal de venta, el precio del cierre de la vela que ha cruzado el nivel de la entrada antigua debe estar por debajo del nivel de entrada antiguo. Vendemos inmediatamente después de este cierre.





