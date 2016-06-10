CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

GBPJPY para 9 años - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
979
Ranking:
(9)
Publicado:
Actualizado:
for_max_v2.mq4 (5.78 KB) ver
\MQL4\Include\
Kimiv.mqh (169.77 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Kontra

Descripción:

El EA utiliza los patrones envolventes y los patrones martillo+ahorcado.

El EA ha sido probado en GBP/JPY, M15

Adjunto el archivo con los ajustes y el propio EA + el informe para 9 años

Aquí tienen la descripción de todas las funciones:

extern int bTp = 100; //Profit para las operaciones Buy
extern int sTp = 100; //Profit para las operaciones Sell
extern int zazor= 1; // Distancia desde High/Low de las barras anteriores para colocar las órdenes
extern int Max_Search = 100; // número de barras para buscar los extremos del precio
extern int OrderExp = 8; // tiemp de vida de la orden pendiente en horas
extern int MagicType1 = 11111; // Magic del primer tipo de operaciones
extern int MagicType2 = 22222; // Magic del segundo tipo de operaciones
extern int MagicType3 = 33333; // Magic del tercer tipo de operaciones
extern double StartLot = 0.1; // Volumen de operaciones

extern bool TSProfitOnly = True; // Trailing sólo para el Profit
extern int TStop.Buy = 50; // Tamaño del Trailing en puntos para las compras
extern int TStop.Sell = 35; // Tamaño del Trailing en puntos para las ventas
extern int TrailingStep = 3; // Paso del Trailing en puntos
extern int LevelProfit = 25; // Nivel del Profit en puntos
extern int LevelWLoss = 1; // Nivel del punto muerto en puntos

Hay unas ideas en cuanto a las mejoras, estaré encantado de recibir comentarios de los profesionales.

Ruego añadir la confirmación del precio del cierre de la siguiente vela a las condiciones de la apertura de las órdenes.

Si es la señal de compra, el precio del cierre de la vela que cruza el nivel de entrada según el esquema antiguo debe estar por encima del nivel de entrada antiguo. Compramos inmediatamente después de este cierre. Esta vela no debe ser obligatoriamente la siguiente. Como se muestra en la imagen. La confirmación principal es el cierre por encima del nivel de la entrada antigua.

Si es la señal de venta, el precio del cierre de la vela que ha cruzado el nivel de la entrada antigua debe estar por debajo del nivel de entrada antiguo. Vendemos inmediatamente después de este cierre.


Resultado de las pruebas:





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9309

Scalpel EA Scalpel EA

Asesor Experto para los pares EURGBP/GBPUSD.

Friday Line Friday Line

El indicador Friday Line coloca las líneas verticales en la última barra de la semana.

Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams Colocación de Stop Loss usando la teoría de B. Wiliams

El indicador dibuja las barras necesarias del período temporal del siguiente nivel, mostrando los niveles SL para las posiciones Buy y Sell.

Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II

Indicador de sesiones de trading y el reloj TIME II Este indicador muestra las sesiones Forex, horas de trabajo de las bolsas y las líneas de tiempo definidas por el usuario.