EA Scalpel - expert para MetaTrader 4
- 1208
-
Autor:
Descrição:
Um EA interessante que funciona em pares GBP e também ensina como fazer os seus EAs de forma mais rápida.
As entradas são:
|
Parâmetro
|
Descrição
|
Lots
|
:+/- standard / %risk
|
TakeProfit
|
auto-explicativo
|
StopLoss
|
|
TrailingStop
|
|
cciPeriod
|
barras iCCI()
|
cciLimit
|
+/- iCCI() limite superior/inferior
|
MaxPos
|
posições em aberto permitidas em uma direção
|
Interval
|
minutos antes de enviar uma nova ordem (o=não utilizado)
|
Reduce
|
minutos antes de reduzir o TP por um pip (0=não utilizado)
|
Live
|
minutos antes de fechar uma ordem, independentemente do lucro (0=não utilizado)
|
Volatility
|
volatilidade em barras de minuto (+direcional ou sem direção.)
|
Threshold
|
limite em pip para a volatilidade
|
FridayClose
|
o tempo para fechar todas as ordens na sexta-feira (0=não utilizado)
|
Slippage
|
o desvio para abrir ou fechar uma ordem
|
Spreadlimit
|
o spread máximo permitido para a abertura de uma ordem
|
Magic
|
auto-explicativo
Aqui está um gráfico de teste de 3 anos até à data de EURGBP M1
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9307
