CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

EA Scalpel - expert para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1208
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

ryaz

Descrição:

Um EA interessante que funciona em pares GBP e também ensina como fazer os seus EAs de forma mais rápida.

As entradas são:

Parâmetro

Descrição

Lots

:+/- standard / %risk

TakeProfit

auto-explicativo

StopLoss


TrailingStop


cciPeriod

barras iCCI()

cciLimit

+/- iCCI() limite superior/inferior

MaxPos

posições em aberto permitidas em uma direção

Interval

minutos antes de enviar uma nova ordem (o=não utilizado)

Reduce

minutos antes de reduzir o TP por um pip (0=não utilizado)

Live

minutos antes de fechar uma ordem, independentemente do lucro (0=não utilizado)

Volatility

volatilidade em barras de minuto (+direcional ou sem direção.)

Threshold

limite em pip para a volatilidade

FridayClose

o tempo para fechar todas as ordens na sexta-feira (0=não utilizado)

Slippage

o desvio para abrir ou fechar uma ordem

Spreadlimit

o spread máximo permitido para a abertura de uma ordem

Magic

auto-explicativo

Aqui está um gráfico de teste de 3 anos até à data de EURGBP M1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9307

Indicador Friday_line Indicador Friday_line

O indicador exibe as linhas verticais na última barra da semana.

As linhas de sinal com alerta após o cruzamento As linhas de sinal com alerta após o cruzamento

Quando o preço se aproxima das Linhas de Sinal, o indicador envia o Alerta.

Padrões de Vela para GBP/JPY por 9 anos Padrões de Vela para GBP/JPY por 9 anos

Um Expert Advisor que utiliza os Padrões de Vela para negociação: Padrões de combinação de Velas (Engolfo) e Martelo (Martelo invertido)/ Estrela Cadente

Indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss utilizando a técnica de Bill Williams Indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss utilizando a técnica de Bill Williams

Ele calcula e mostra os níveis de Stop Loss (para posições de compra e venda), utilizando o método descrito por Bill Williams em seu livro "Trading Chaos". Um novo recurso foi adicionado: agora tudo pode ser analisado no histórico.