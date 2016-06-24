Autor:



ryaz

Descrição:



Um EA interessante que funciona em pares GBP e também ensina como fazer os seus EAs de forma mais rápida.

As entradas são:

Parâmetro Descrição Lots :+/- standard / %risk TakeProfit auto-explicativo StopLoss

TrailingStop

cciPeriod barras iCCI() cciLimit +/- iCCI() limite superior/inferior MaxPos posições em aberto permitidas em uma direção Interval minutos antes de enviar uma nova ordem (o=não utilizado) Reduce minutos antes de reduzir o TP por um pip (0=não utilizado) Live minutos antes de fechar uma ordem, independentemente do lucro (0=não utilizado) Volatility volatilidade em barras de minuto (+direcional ou sem direção.) Threshold limite em pip para a volatilidade FridayClose o tempo para fechar todas as ordens na sexta-feira (0=não utilizado) Slippage o desvio para abrir ou fechar uma ordem Spreadlimit o spread máximo permitido para a abertura de uma ordem Magic auto-explicativo

Aqui está um gráfico de teste de 3 anos até à data de EURGBP M1