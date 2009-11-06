Автор:

Urain

Индикатор выставляет вертикальные линии на последнем баре недели.

Параметры:

Counted_Bars - количество баров в расчёте, 0 значит все бары.

- количество баров в расчёте, 0 значит все бары. type_line - тип линии.



- тип линии. Color- цвет линии.



Индикатор запускается один раз, для повторного запуска сделайте переинициализацию.

Индикатор при деинициализации удаляет только свои линии, линии именуются в виде даты устанавливаемого бара.





