Friday Line - индикатор для MetaTrader 4
Автор:
Urain
Индикатор выставляет вертикальные линии на последнем баре недели.
Параметры:
- Counted_Bars - количество баров в расчёте, 0 значит все бары.
- type_line- тип линии.
- Color- цвет линии.
Индикатор запускается один раз, для повторного запуска сделайте переинициализацию.
Индикатор при деинициализации удаляет только свои линии, линии именуются в виде даты устанавливаемого бара.
