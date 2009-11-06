CodeBaseРазделы
Индикаторы

Friday Line - индикатор для MetaTrader 4

Автор:

Urain

Индикатор выставляет вертикальные линии на последнем баре недели.

Параметры:

  • Counted_Bars - количество баров в расчёте, 0 значит все бары.
  • type_line- тип линии.
  • Color- цвет линии.

Индикатор запускается один раз, для повторного запуска сделайте переинициализацию.

Индикатор при деинициализации удаляет только свои линии, линии именуются в виде даты устанавливаемого бара.



