Indicador de la relación entre el Average True Range (ATR) rápido y ATR lento. El indicador ATR ratio alcanza a menudo altos valores después de un brusco cambio de precios. Los valores bajos del indicador son típicos para los períodos prolongados del movimiento horizontal que se observan en los picos del mercado y en las fases de consolidación. Se puede interpretarlo según las mismas reglas que se utilizan para los demás indicadores de volatilidad. El principio del pronóstico mediante el ATR ratio es el siguiente: cuanto más alto sea el valor del indicador, más alta será la posibilidad del cambio de tendencia; y cuanto más bajo sea su valor, más débil será la dirección de la tendencia. Si el valor del indicador sube por encima de la línea horizontal azul, se puede comprar o vender.

Los niveles valorativos del ATR ratio alto a menudo se correlacionan con la volatilidad alta. El coste del ATR ratio bajo tiene con frecuencia la correlación con la volatilidad baja, porque los precios se estabilizan o se mueven a lo largo del movimiento del bloque del canal hasta el momento de la posible ruptura.



El indicador en sí mismo no proporciona la cantidad suficiente de señales y debe usarse en combinación con otros indicadores.

Los movimientos de la volatilidad ocurren en la dirección de la tendencia. Igual que los sistemas de las medias móviles, los sistemas de volatilidad adaptados para los mercados tendenciales no van a trabajar bien en los períodos del movimiento lateral.



