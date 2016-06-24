CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador Friday_line - indicador para MetaTrader 4

Mykola Demko
Visualizações:
1099
Avaliação:
(5)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Urain

O indicador exibe as linhas verticais na última barra da semana.


Parâmetros:

Counted_Bars - número de barras para o cálculo, 0 significa todas as barras.

type_line - tipo da linha.

Color - cor da linha.

O indicador é executado apenas uma vez, para rodar novamente basta reinicializar ele.

Ele exclui apenas as suas próprias linhas, as linhas são nomes usando as datas das barras.



Fig 1. O indicador Friday_Line mostra as semanas separadas por linhas verticais, EURUSD, H4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9303

