Indicador Friday_line - indicador para MetaTrader 4
Visualizações: 1099
- 1099
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor:
Urain
O indicador exibe as linhas verticais na última barra da semana.
Parâmetros:
Counted_Bars - número de barras para o cálculo, 0 significa todas as barras.
type_line - tipo da linha.
Color - cor da linha.
O indicador é executado apenas uma vez, para rodar novamente basta reinicializar ele.
Ele exclui apenas as suas próprias linhas, as linhas são nomes usando as datas das barras.
Fig 1. O indicador Friday_Line mostra as semanas separadas por linhas verticais, EURUSD, H4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9303
