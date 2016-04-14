und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Friday_line Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 949
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber
Urain
Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien an der letzten Bar einer Woche.
Parameter:
Counted_Bars - Anzahl der Bars für die Berechnung, 0 = alle Bars.
type_line - Linientyp.
Color - Linienfarbe.
Dieser Indikator läuft nur einmalig durch. Um ihn neu zu starten reinitialisieren sie ihn bitte.
Er löscht nur seine eigenen Linien. Die Namen der Linien Verwenden das Datum der Bar.
Fig 1. Friday_Line Indikator zeigt durch vertikale Linien getrennte Wochenabschnitte, EURUSD, H4
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9303
Wenn der Kurs die Signallinie überschneidet sendet dieser Indikator einen Alarm.ATR ratio
ATR ratio Indikator.
A EURGBP/GBPUSD non-scalper robotKerzenmodelle für GBP/JPY für 9 Jahre
Ein Expert Advisor welche Kerzen-Modelle für das Trading verwendet: Blending Candlesticks (Engulfing) und Hammer(inverted Hammer)/Shooting Star Modelle