Friday_line Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Mykola Demko
Ansichten:
949
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Urheber

Urain

Dieser Indikator zeichnet vertikale Linien an der letzten Bar einer Woche.


Parameter:

Counted_Bars - Anzahl der Bars für die Berechnung, 0 = alle Bars.

type_line - Linientyp.

Color - Linienfarbe.

Dieser Indikator läuft nur einmalig durch. Um ihn neu zu starten reinitialisieren sie ihn bitte.

Er löscht nur seine eigenen Linien. Die Namen der Linien Verwenden das Datum der Bar.



Fig 1. Friday_Line Indikator zeigt durch vertikale Linien getrennte Wochenabschnitte, EURUSD, H4

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9303

