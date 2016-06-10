En breve:

Visualización gráfica del informe (Statement), o sea la transmisión de datos desde la tabla al gráfico, para la comodidad del análisis y el estudio.

¡Saludos! Aquí tienen una nueva aplicación útil. ))

En la red, en los foros a menudo se publican los informes (Statements) en el formato *.HTM que permiten seguir la técnica del trading o considerar la eficacia de una u otra estrategia. Pero es demasiado incómodo utilizar este “inventario” de las operaciones en forma de la tabla. Resulta más habitual y más evidente observar y “palpar” todo eso en un gráfico, donde se puede analizar cómodamente los puntos de entrada y las señales acompañantes, adjuntar los indicadores, etc.

La idea de trasladar el informe al gráfico ya ha sido realizada por Igor Kimov

http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=28, pero lamentablemente aquel programa ya no trabaja con nuevos builds del terminal.

Por eso he escrito mi propio método simple. Además, he decidido no atarearme en el código HTML -, por no volver a caer en la trampa del nuevo build. Mi StatementToGraph lee un archivo de texto simple, al que previamente se copia y se guarda la parte “económica” de la table del informe.

Instrucción paso a paso:

En el navegador, abrir el informe sobre las operaciones (Statement ), seleccionar y copiar sólo la parte con operaciones.





Copiar la parte “económica” de la tabla

Insertar en un archivo de texto vacío y guardarlo en la carpeta experts\files en el directorio de su terminal.

Por ejemplo: С:\Program Files\ Broco Trader (o lo que tenga :-) \experts\files

Se puede guardar con el nombre Statement.txt o con cualquier otro (en este caso habrá que cambiar el parámetro del script FileName durante su uso).





Guardar en txt en la carpeta experts/files

El script StatementToGraph.mq4 se coloca en la carpeta experts\scripts en el directorio del terminal.

Luego, hay que iniciar el terminal y abrir el gráfico de la divisa que figura en el informe. Si el informe contiene varias divisas, para cada una de ellas hay que abrir su propio gráfico.

¡Atención!

Puesto que el script trabaja con datos históricos, es necesario tener cargado el Archivo de cotizaciones para esta divisa. Pulse F2 si no lo tiene. El nombre de la divisa en el archivo tiene que corresponder al símbolo del gráfico. Es decir, si en el informe el símbolo se indica como gbpjpy_s y en el terminal sólo gbpjpy , hay que reemplazar todos los "gbpjpy_s" en el archivo por "gbpjpy". Espero que eso está claro.

Compruebe la corrección del nombre arrastrando el script al gráfico:

y los ajustes del acceso a DLL





Permitir la importación de DLL

Pulse OK y los datos del informe obtendrán el siguiente aspecto:

Flechas verdes - las órdenes BUY, rojas - SELL, amarillas - órdenes pendientes canceladas.

Líneas verdes - operaciones ganadoras, rojas - perdedoras, amarillas horizontales- no se han realizado.

Guiones azules y rojos - Profits y Stops de las órdenes.

Lea también las descripciones emergentes.

Evidentemente, se puede cambiar los colores.

El parámetro DeletePrev responde de la eliminación de la gráfica que ha sido creada por el script antes.

Y en conclusión...

Uf...

Bueno, analicen, estudien, resuelven las estrategias, comparten sus ideas.

A base de nuestras investigaciones comunes, se puede escribir muchas cosas interesantes.

Y yo como siempre espero sus comentarios, ideas y sugerencias...