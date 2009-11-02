Автор:

Владимир Хлыстов

При приближении цены к сигнальным линиям подается сигнал (Alert). Сигнальные линии могут иметь любой угол.

Фишка заключается в том, что сигнал по горизонтальной линии вывести никаких проблем не составляет, но трендовые линии почти никогда не бывают горизонтальными.

Изначально сигнальные линии (СЛ) строятся на прямых полос поддержки и сопротивления.Сигнальную линию можно передвигать мышью в нужное место. При приближении цены Bid к СЛ на расстояние заданное уставкой (в пунктах), отоброжается окно Alert, с названием пересекаемой СЛ. В зависимости от переменной "удалять_отрезки" при смене периода рисуются новые. Кол-во СЛ не ограничено. Сигнальную линию можно переименовать, главное оставить в названии слово "граница" . При срабатывании сигнала в окне Alert будет отображаться название пересекаемой линии. Например "Пересечение граница сопротивления М15 я хотел ставить Buy"

Сигнал выдается при приближении (пункт)"Уставка" или "Set" для en версии. Если установить параметр =0 сигнал выдаваться не будет.

Для использования индикатора скопируйте его в папку "папка_данных_терминала\MQL4\Indicators" и присоедините к графику.

Удачи!