As linhas de sinal com alerta após o cruzamento - indicador para MetaTrader 4
Autor:
Vladimir Hlystov
Quando o preço se aproxima das Linhas de Sinal, o indicador envia o Alerta. As Linhas de Sinal podem ter qualquer ângulo.
Inicialmente, as Linhas de Sinal são baseadas nas linhas retas dos níveis de suporte e resistência. As Linhas de Sinal pode ser movidas para o local desejado usando-se o mouse.
Quando a distância entre Bid e as Linhas de Sinal for menor que o especificado (em pontos), o indicador envia o Alerta, com o nome da linha de sinal cruzada.
Se a variável remove_segments é definida, ela desenha um nova segmento após a mudança do período. O número total de linhas de sinal não é limitado.
Para usar o indicador, copie ele para a pasta "C: \ Program Files \-Terminal-\ experts \ indicators" e anexe-o no gráfico.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9302
