As linhas de sinal com alerta após o cruzamento - indicador para MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Visualizações:
1876
Avaliação:
(8)
Publicado:
Atualizado:
Autor:

Vladimir Hlystov

Quando o preço se aproxima das Linhas de Sinal, o indicador envia o Alerta. As Linhas de Sinal podem ter qualquer ângulo.

Inicialmente, as Linhas de Sinal são baseadas nas linhas retas dos níveis de suporte e resistência. As Linhas de Sinal pode ser movidas para o local desejado usando-se o mouse.

Quando a distância entre Bid e as Linhas de Sinal for menor que o especificado (em pontos), o indicador envia o Alerta, com o nome da linha de sinal cruzada.

Se a variável remove_segments é definida, ela desenha um nova segmento após a mudança do período. O número total de linhas de sinal não é limitado.

Para usar o indicador, copie ele para a pasta "C: \ Program Files \-Terminal-\ experts \ indicators" e anexe-o no gráfico.

Imagem:




Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9302

