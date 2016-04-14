Urheber

Vladimir Hlystov



Wenn der Kurs die Signallinie überschneidet sendet dieser Indikator einen Alarm. Die Signallinie kann auch einen Winkel besitzen.

Diese Strategie basiert auf den geraden Widerstands- und Unterstützungslinien. Sie können die Signallinie mit der Maus an jede beliebige Stelle verschieben .

Wenn der Abstand zwischen Bid und der Signallinie kleiner ist als der Wert, wie er in Punkten angegeben worden ist, dann sendet der Indikator einen Alarm mit dem Namen der überschnittenen Signallinie.

Wenn die Variable remove_segments definiert ist, wird nach einem Perioden-Wechsel ein neues Segment gezeichnet. Die maximale Anzahl an Signallinien ist nicht limitiert.



Um diesen Indikator verwenden zu können, kopieren Sie ihn in das Verzeichnis "C: \ Program Files \-Terminal-\ experts \ indicators" und und fügen Sie ihn dem Chart hinzu.

