Niveles de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2 - indicador para MetaTrader 4
Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko
Los niveles de Murrey se construyen dependiendo del diapasón de precios en el intervalo de tiempo seleccionado. En el indicador ha sido implementada la posibilidad de mostrar los niveles desde el extremo significante seleccionado y hasta el momento actual. Seleccionamos la flecha azul y la arrastramos a la barra necesaria...
Hay posibilidad de mostrar las zonas temporales...
Corregido: visualización incorrecta de zonas temporales...
