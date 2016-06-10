CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Hodrick Prescott Indicator - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
1783
Ranking:
(4)
Publicado:
HPMA102.mq4 (19.69 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

El filtro de Hodrick Prescott (Hodrick Prescott Filter, en adelante HPF) es una herramienta para eliminar las fluctuaciones y para el detrending.

Particularidades:

  • Muestra la tendencia del mercado a base de la fuerza especificada de la tendencia
  • Visualización opcional de HPF
  • Muestra de hasta 2 bandas con el centro en Moving Average o en HPF
  • Soporta MTF

Parámetros de entrada:

  • nobs: número de barras para el cálculo de HPF
  • lambda: coeficiente de desvanecimiento
  • timeframe: período de tiempo
  • price: precio según el cual se calcula HPF, el mismo parámetro que en iMA()
  • delay: muestra la media móvil con el retardo/adelanto HPF (desplazamiento)
  • trend: número de barras consecutivas para la comprobación de la tendencia
  • future: mostrar los valores de HPF para futuras barras
  • bands: si >0 el número de barras para el cálculo de bandas
  • band#: desviación para esta banda, si <0, entonces el centrado a HPF
  • type#: tipo de la banda (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)
  • repaint: ponga true si hay que redibujar después de cada tick
  • points: si es true, muestra la tendencia arriba/abajo a base de las MA
  • alerts: permitir alert
  • audio: nombre del archivo .WAV para avisos de sonido
  • history: número de las barras procesadas en el historial. Si es 0, todas las barras del historial (puede requerir algo de tiempo al cargar el indicador)


Imagen:


Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9282

Stochastic with Noise Reduction - Estocástico “silencioso”. Stochastic with Noise Reduction - Estocástico “silencioso”.

Reduce radicalmente el número de señales falsas mediante la regulación de sensibilidad.

TimeLines TimeLines

Renglonadura del gráfico por el tiempo y el temporizador.

Indicador de posiciones abiertas Indicador de posiciones abiertas

Contenedor para su Asesor Experto La función adicional muestra cómodamente en la pantalla la información sobre todas las posiciones abiertas por separado y en total. Puede ser útil cuando su EA abre muchas posiciones al mismo tiempo.

Niveles de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2 Niveles de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2

Versión modificada del indicador Murrey_Math_Line v2