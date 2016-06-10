Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Hodrick Prescott Indicator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1783
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
El filtro de Hodrick Prescott (Hodrick Prescott Filter, en adelante HPF) es una herramienta para eliminar las fluctuaciones y para el detrending.
Particularidades:
- Muestra la tendencia del mercado a base de la fuerza especificada de la tendencia
- Visualización opcional de HPF
- Muestra de hasta 2 bandas con el centro en Moving Average o en HPF
- Soporta MTF
Parámetros de entrada:
- nobs: número de barras para el cálculo de HPF
- lambda: coeficiente de desvanecimiento
- timeframe: período de tiempo
- price: precio según el cual se calcula HPF, el mismo parámetro que en iMA()
- delay: muestra la media móvil con el retardo/adelanto HPF (desplazamiento)
- trend: número de barras consecutivas para la comprobación de la tendencia
- future: mostrar los valores de HPF para futuras barras
- bands: si >0 el número de barras para el cálculo de bandas
- band#: desviación para esta banda, si <0, entonces el centrado a HPF
- type#: tipo de la banda (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)
- repaint: ponga true si hay que redibujar después de cada tick
- points: si es true, muestra la tendencia arriba/abajo a base de las MA
- alerts: permitir alert
- audio: nombre del archivo .WAV para avisos de sonido
- history: número de las barras procesadas en el historial. Si es 0, todas las barras del historial (puede requerir algo de tiempo al cargar el indicador)
Imagen:
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9282
Reduce radicalmente el número de señales falsas mediante la regulación de sensibilidad.TimeLines
Renglonadura del gráfico por el tiempo y el temporizador.
Contenedor para su Asesor Experto La función adicional muestra cómodamente en la pantalla la información sobre todas las posiciones abiertas por separado y en total. Puede ser útil cuando su EA abre muchas posiciones al mismo tiempo.Niveles de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2
Versión modificada del indicador Murrey_Math_Line v2