Descripción:



El filtro de Hodrick Prescott (Hodrick Prescott Filter, en adelante HPF) es una herramienta para eliminar las fluctuaciones y para el detrending.



Particularidades:



Muestra la tendencia del mercado a base de la fuerza especificada de la tendencia



Visualización opcional de HPF



Muestra de hasta 2 bandas con el centro en Moving Average o en HPF



Soporta MTF



Parámetros de entrada:



nobs : número de barras para el cálculo de HPF



: número de barras para el cálculo de HPF lambda : coeficiente de desvanecimiento



: coeficiente de desvanecimiento timeframe : período de tiempo



: período de tiempo price : precio según el cual se calcula HPF, el mismo parámetro que en iMA()



: precio según el cual se calcula HPF, el mismo parámetro que en iMA() delay : muestra la media móvil con el retardo/adelanto HPF (desplazamiento)



: muestra la media móvil con el retardo/adelanto HPF (desplazamiento) trend : número de barras consecutivas para la comprobación de la tendencia



: número de barras consecutivas para la comprobación de la tendencia future : mostrar los valores de HPF para futuras barras



: mostrar los valores de HPF para futuras barras bands : si >0 el número de barras para el cálculo de bandas



: si >0 el número de barras para el cálculo de bandas band# : desviación para esta banda, si <0, entonces el centrado a HPF



: desviación para esta banda, si <0, entonces el centrado a HPF type# : tipo de la banda (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)



: tipo de la banda (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted) repaint : ponga true si hay que redibujar después de cada tick



: ponga true si hay que redibujar después de cada tick points : si es true, muestra la tendencia arriba/abajo a base de las MA



: si es true, muestra la tendencia arriba/abajo a base de las MA alerts : permitir alert



: permitir alert audio : nombre del archivo .WAV para avisos de sonido



: nombre del archivo .WAV para avisos de sonido history: número de las barras procesadas en el historial. Si es 0, todas las barras del historial (puede requerir algo de tiempo al cargar el indicador)







Imagen:







Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.



