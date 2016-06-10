Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Indicador de posiciones abiertas - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1672
- Ranking:
-
- Publicado:
Durante la depuración de mis EA, para mi era un problema analizar todas las posiciones abiertas. Yo quería que:
1) las posiciones estuvieran agrupadas por la dirección;
2) las posiciones ganadoras y perdedoras estuvieran separadas visualmente unas de otras;
3) se mostrara el total del beneficio/pérdida para el grupo de posiciones abiertas en la misma dirección.
Entonces, he diseñado la función que soluciona estos problemas. Pues, es lo que tenemos ahora:
En la pantalla se muestra la información sobre el grupo de posiciones. El encabezado contiene lo siguiente: dirección, número en el grupo, volumen total, resultado total. Lo mismo se muestra para cada una de las posiciones.
El archivo adjunto incluye el contenedor para su Asesor Experto con la función de visualización de órdenes abiertas.
Tal vez, alguien lo necesite.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9283
