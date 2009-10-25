CodeBaseРазделы
Индикаторы

Уровни Мюррея. Индикатор Murrey_Math_Line v2 - индикатор для MetaTrader 4

Alexei Kharchenko | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
30009
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko

Уровни Мюррея строятся в зависимости от ценового диапазона на выбранном временном промежутке. В индикаторе реализована возможность отображения уровней от выбранного значимого экстремума и до текущего момента. Выделяем синию стрелку и перетаскиваем под нужный бар...

Имеется возможность отображения временных зон...



Правка: неправильное отображение временных зон...

