Уровни Мюррея. Индикатор Murrey_Math_Line v2 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 30009
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko
Уровни Мюррея строятся в зависимости от ценового диапазона на выбранном временном промежутке. В индикаторе реализована возможность отображения уровней от выбранного значимого экстремума и до текущего момента. Выделяем синию стрелку и перетаскиваем под нужный бар...
Имеется возможность отображения временных зон...
Правка: неправильное отображение временных зон...
