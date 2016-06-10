Autor:

Julien Loutre





Siempre quería ver más información en las velas: por ejemplo, ¿en qué punto de la vela ha sido alcanzado el máximo, cuándo se ha alcanzado el mínimo?

Este indicador personalizado dibuja las velas del período de tiempo más grande en el gráfico del período más pequeño.



Ejemplo: En la imagen de abajo de la escala M15 se muestran las velas H4.



H4 candles on top of a M15 chart (bottom), compared to an actual H4 chart (top)









Nota de redacción:

Para usar el indicador, hay que colocarlo en la carpeta "C:\Program Files\ -Terminal- \experts\indicators".

Luego, hay que abrir dos gráficos, por ejemplo EURUSD H4, y EURUSD M15, y adjuntar el indicador al gráfico EURUSD M15.

Como resultado, obtendrá la imagen como sigue:





P.S. En el código del indicador adjunto (en comparación con el original) hemos cambiado en la línea 11

"BearColor = White" por "BearColor = Red".

Usted puede ajustar los colores y el período de tiempo a su gusto, modificando los parámetros correspondientes del indicador.





