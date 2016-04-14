Urheber:

Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko

Die Murrey Levels werden über die Handelsspanne der aktuellen Timeframe konstruiert.



Delikato bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Levels von Extremwerten bis hin zum aktuellen Preis anzeigen zu lassen.

Selektieren Sie den blauen Pfeil und bewegen Sie ihn zu der gewünschten Bar.

Zudem zeigt dieser Indikator auf Zeitzonen an...

Bild:







Nachtrag:



Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist.

Wenn Sie Fragen an den Autor, Vorschläge oder Kommentar abgeben wollen, ist es besser wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.