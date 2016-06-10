Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR Channels - indicador para MetaTrader 4
El indicador ATR Channels construye los canales del movimiento del precio tomando en consideración ATR (Average True Range). El indicador muestra claramente los momentos de aceleración y ralentización de la tendencia, así como las zonas de sobrecompra y sobreventa desde el punto de vista del Rango Medio Verdadero.
ATR Channels
