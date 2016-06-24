Participe de nossa página de fãs
Níveis de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2 - indicador para MetaTrader 4
- 1194
Autores:
Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko
Os Níveis de Murrey são construídos de acordo com a faixa de preço do período atual.
O indicador tem a oportunidade de mostrar os níveis, desde o extremo selecionado até o preço atual.
Escolha a seta azul e arraste-a para a barra necessária.
Ele também pode mostrar os fusos horários...
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9285
