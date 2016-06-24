Autores:

Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko

Os Níveis de Murrey são construídos de acordo com a faixa de preço do período atual.



O indicador tem a oportunidade de mostrar os níveis, desde o extremo selecionado até o preço atual.

Escolha a seta azul e arraste-a para a barra necessária.

Ele também pode mostrar os fusos horários...

