Indicadores

Níveis de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2 - indicador para MetaTrader 4

Autores:

Vladislav Goshkov, Alex.Piech.FinGeR, Alexei Kharchenko

Os Níveis de Murrey são construídos de acordo com a faixa de preço do período atual.

O indicador tem a oportunidade de mostrar os níveis, desde o extremo selecionado até o preço atual.

Escolha a seta azul e arraste-a para a barra necessária.

Ele também pode mostrar os fusos horários...

Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9285

