CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador Hodrick Prescott - indicador para MetaTrader 4

[Deleted] | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
1725
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Filtro de Hodrick Prescott (HPF) é uma ferramenta utilizada para remover as flutuações da lateralização da série econômica e para detrending. Na série dinâmica, como cotações de FOREX, ela vem sofrendo alterações constantemente. O indicador anexado é algo como um equivalente de Média Móvel que mostra o valor de HPF para uma determinada barra, desse modo, ele não irá redesenhar.


Algumas das características são:


  •  Ele mostra a tendência de mercado com base na força da tendência selecionável
  •  Ele pode exibir (ou não) o HPF
  •  Ele exibe até 2 bandas centradas na "MA" ou no HPF
  •  Suporte ao MTF

As entradas são:


  •  nobs: o número de barras HPF
  •  lambda: o fator dambing
  •  timeframe: o período gráfico aplicado
  •  price: o preço em que o HPF é avaliado, igual a IMA()
  •  delay: mostra a "MA", atrasando (ou avançando se for negativo) o HPF
  •  trend: seleciona a força da tendência (quantas barras consecutivas de HPF que é para ser verificado)
  •  future: mostra as barras futuras de HPF
  •  bands: o número de barras para o cálculo da banda se >0
  •  band#: o desvio para #band (se <0), então ele é centrado em HPF
  •  type#: o tipo de #band -1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted
  •  repaint: se true, ele processa cada tick
  •  points: se true plota uma tendência de alta/baixa voltado na "MA"
  •  alerts: permite gerar alertas
  •  audio: o nome do arquivo de um arquivo .wav a ser usado como alerta sonoro
  •  history: o número de barras do histórico para processar, 0 = todo o histórico (leva tempo para carregar o indicador)


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9282

Estocástico com Redução de Ruído Estocástico com Redução de Ruído

Ele reduz um monte de sinais falsos usando o ajuste de sensibilidade.

TimeLines TimeLines

Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.

Indicador de posições em aberto Indicador de posições em aberto

Ele mostra uma breve informação sobre todas as posições em aberto. Pode ser útil, se o seu EA negocia muitas posições ao mesmo tempo.

Níveis de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2 Níveis de Murrey. Indicador Murrey_Math_Line v2

Versão modificada de Murrey_Math_Line v2