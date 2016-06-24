O Filtro de Hodrick Prescott (HPF) é uma ferramenta utilizada para remover as flutuações da lateralização da série econômica e para detrending. Na série dinâmica, como cotações de FOREX, ela vem sofrendo alterações constantemente. O indicador anexado é algo como um equivalente de Média Móvel que mostra o valor de HPF para uma determinada barra, desse modo, ele não irá redesenhar.

Algumas das características são:

Ele mostra a tendência de mercado com base na força da tendência selecionável



Ele pode exibir (ou não) o HPF



Ele exibe até 2 bandas centradas na "MA" ou no HPF



Suporte ao MTF



As entradas são:

nobs: o número de barras HPF



lambda: o fator dambing



timeframe: o período gráfico aplicado



price: o preço em que o HPF é avaliado, igual a IMA()



delay: mostra a "MA", atrasando (ou avançando se for negativo) o HPF



trend: seleciona a força da tendência (quantas barras consecutivas de HPF que é para ser verificado)



future: mostra as barras futuras de HPF



bands: o número de barras para o cálculo da banda se >0



band#: o desvio para #band (se <0), então ele é centrado em HPF



type#: o tipo de #band -1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted



repaint: se true, ele processa cada tick



points: se true plota uma tendência de alta/baixa voltado na "MA"



alerts: permite gerar alertas



audio: o nome do arquivo de um arquivo .wav a ser usado como alerta sonoro



history: o número de barras do histórico para processar, 0 = todo o histórico (leva tempo para carregar o indicador)





