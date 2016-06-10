Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TimeLines - indicador para MetaTrader 4
Renglonadura automática del gráfico por el tiempo. El período (de 5 a 43200) se selecciona en los ajustes de la variable period.
|5
|5 minutos
|15
|15 minutos
|30
|30 minutos
|60
|1 hora
|240
|4 horas
|1440
|1 día
|10080
|1 semana
|43200
|1 mes
period debe de ser más grande que el período de tiempo del gráfico.
Si la variable period es más pequeña que el período de tiempo del gráfico y es inferior a 5, el indicador no va a funcionar.
Se activa el aviso cuando se alcanza la nueva línea, si el parámetro TimeAlert es igual a True.
Se puede usar varios indicadores para una renglonadura más compleja.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9278
