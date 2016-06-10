CodeBaseSecciones
Indicadores

TimeLines - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов | Spanish English Русский Deutsch Português
2053
(11)
TimeLines.mq4 (6.73 KB) ver
TimeLines.zip (7.9 KB)
Ha salido la nueva versión - Smile Time )) http://codebase.mql4.com/ru/code/9317

Repite funcionalmente ésta, más la lectura de mensajes desde el archivo de texto. Cuenta las anécdotas ))

Renglonadura automática del gráfico por el tiempo. El período (de 5 a 43200) se selecciona en los ajustes de la variable period.

5 5 minutos
15 15 minutos
30 30 minutos
60 1 hora
240 4 horas
1440 1 día
10080 1 semana
43200 1 mes

period debe de ser más grande que el período de tiempo del gráfico.

Si la variable period es más pequeña que el período de tiempo del gráfico y es inferior a 5, el indicador no va a funcionar.

Se activa el aviso cuando se alcanza la nueva línea, si el parámetro TimeAlert es igual a True.


Denis Orlov - TimeLines

Se puede usar varios indicadores para una renglonadura más compleja.


TimeLines


