Ha salido la nueva versión - Smile Time )) http://codebase.mql4.com/ru/code/9317 Repite funcionalmente ésta, más la lectura de mensajes desde el archivo de texto. Cuenta las anécdotas ))

Renglonadura automática del gráfico por el tiempo. El período (de 5 a 43200) se selecciona en los ajustes de la variable period.

5 5 minutos 15 15 minutos 30 30 minutos 60 1 hora 240 4 horas 1440 1 día 10080 1 semana 43200 1 mes

period debe de ser más grande que el período de tiempo del gráfico. Si la variable period es más pequeña que el período de tiempo del gráfico y es inferior a 5, el indicador no va a funcionar.

Se activa el aviso cuando se alcanza la nueva línea, si el parámetro TimeAlert es igual a True.



Denis Orlov - TimeLines

Se puede usar varios indicadores para una renglonadura más compleja.



