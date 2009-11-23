Ставь лайки и следи за новостями
Hodrick Prescott Indicator - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Фильтр Ходрика-Прескотта (Hodrick Prescott Filter, далее HPF) - это инструмент для удаления флуктуаций и детрендинга.
Особенности:
- Показывает тренд на основе заданной силы тренда
- Опциональный показ HPF
- Показывает до 2-х полос с центром на Moving Average или на HPF
- Поддерживает MTF
Входные параметры:
- nobs: количество баров для расчета HPF
- lambda: коэффициент затухания
- timeframe: таймфрейм
- price: цена, по которой вычисляется HPF, то же параметр что и в iMA()
- delay: показывать скользящую среднюю с запаздыванием опережением HPF (сдвиг)
- trend: количество последовательных баров для проверки тренда
- future: показывать HPF значения для будущих баров
- bands: если >0 то количество баров для вычисление полос
- band#: отклонение для данной полосы, если <0, то центрирование на HPF
- type#: тип полосы (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)
- repaint: установить в true, если нужно перерисовывать после каждого тика
- points: если true, то показывает тренд вверх/вниз на основе скользящих средних
- alerts: разрешить alert
- audio: имя .WAV файла для звуковых оповещений
- history: количество обрабатываемых баров в истории, если 0, то все бары в истории (может занять некоторое время при загрузке индикатора)
Картинка:
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9282
