Описание:



Фильтр Ходрика-Прескотта (Hodrick Prescott Filter, далее HPF) - это инструмент для удаления флуктуаций и детрендинга.



Особенности:



Показывает тренд на основе заданной силы тренда



Опциональный показ HPF



Показывает до 2-х полос с центром на Moving Average или на HPF



Поддерживает MTF



Входные параметры:



nobs : количество баров для расчета HPF



: количество баров для расчета HPF lambda : коэффициент затухания



: коэффициент затухания timeframe : таймфрейм



: таймфрейм price : цена, по которой вычисляется HPF, то же параметр что и в iMA()



: цена, по которой вычисляется HPF, то же параметр что и в iMA() delay : показывать скользящую среднюю с запаздыванием опережением HPF (сдвиг)



: показывать скользящую среднюю с запаздыванием опережением HPF (сдвиг) trend : количество последовательных баров для проверки тренда



: количество последовательных баров для проверки тренда future : показывать HPF значения для будущих баров



: показывать HPF значения для будущих баров bands : если >0 то количество баров для вычисление полос



: если >0 то количество баров для вычисление полос band# : отклонение для данной полосы, если <0, то центрирование на HPF



: отклонение для данной полосы, если <0, то центрирование на HPF type# : тип полосы (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)



: тип полосы (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted) repaint : установить в true, если нужно перерисовывать после каждого тика



: установить в true, если нужно перерисовывать после каждого тика points : если true, то показывает тренд вверх/вниз на основе скользящих средних



: если true, то показывает тренд вверх/вниз на основе скользящих средних alerts : разрешить alert



: разрешить alert audio : имя .WAV файла для звуковых оповещений



: имя .WAV файла для звуковых оповещений history: количество обрабатываемых баров в истории, если 0, то все бары в истории (может занять некоторое время при загрузке индикатора)







Картинка:







Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.



