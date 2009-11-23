CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Hodrick Prescott Indicator - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
9006
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Фильтр Ходрика-Прескотта (Hodrick Prescott Filter, далее HPF) - это инструмент для удаления флуктуаций и детрендинга.

Особенности:

  • Показывает тренд на основе заданной силы тренда
  • Опциональный показ HPF
  • Показывает до 2-х полос с центром на Moving Average или на HPF
  • Поддерживает MTF

Входные параметры:

  • nobs: количество баров для расчета HPF
  • lambda: коэффициент затухания
  • timeframe: таймфрейм
  • price: цена, по которой вычисляется HPF, то же параметр что и в iMA()
  • delay: показывать скользящую среднюю с запаздыванием опережением HPF (сдвиг)
  • trend: количество последовательных баров для проверки тренда
  • future: показывать HPF значения для будущих баров
  • bands: если >0 то количество баров для вычисление полос
  • band#: отклонение для данной полосы, если <0, то центрирование на HPF
  • type#: тип полосы (-1=HPF 0=applied price 1=mean 2=extreme price 3=closest price 4=median 5=typical 6=weighted)
  • repaint: установить в true, если нужно перерисовывать после каждого тика
  • points: если true, то показывает тренд вверх/вниз на основе скользящих средних
  • alerts: разрешить alert
  • audio: имя .WAV файла для звуковых оповещений
  • history: количество обрабатываемых баров в истории, если 0, то все бары в истории (может занять некоторое время при загрузке индикатора)


Картинка:


Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9282

HardLevels HardLevels

Показывает важные уровни поддержки/сопротивления с различных таймфреймов. Есть фильтр наиболее значимых уровней.

Вилка Чувашова. Вилка Чувашова.

Индикатор по стратегии "Вилка Чувашова".

Полосы по максимальным и минимальным значениям (Min/Max Bands) Полосы по максимальным и минимальным значениям (Min/Max Bands)

Этот индикатор позволяет визуализировать наименьшую из минимальных и наибольшую из максимальных значений цены последних X баров. Может быть полезен для вычисления значения трейлинг стопа ордеров.

Rabbit Rabbit

Рисует уровни, "притягивающие" цену.