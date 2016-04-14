Der Hodrick Prescott Filter (HPF) ist ein Tool um Fluktuationen aus statischen ökonomischen Daten und somit auch den Trend herauszurechnen. In dynamischen Serien wie Forex-Kursen, ändert er sich kontinuierlich. Der hier gezeigte Indikator ist ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt der aber den HPF Wert für eine bestimmte Bar anzeigt und sich nicht neu zeichnet.

Einige seiner Eigenschaften sind:

Er zeigt den Markttrend basierend auf selektierbaren Trendstärken



Er kann den HPF anzeigen (oder auch nicht)



Er zeigt bis zu zwei Bänder an, die auf dem “MA” oder dem HPF zentriert werden.



MTF Unterstützung



Die Eingabeparameter sind:

nobs: Die Anzahl der HPF Bars



lambda: Der Dämpfungsfaktor



timeframe: Die zugewiesene Timeframe



price: Der Kurs auf welchem der HPF berechnet wird, es ist der Gleiche, wie bei iMA()



delay: zeigt den “MA” durch Verschiebung des HPF



trend: Wählt die Stärke des Trends (Wieviele aufeinanderfolgende HPF Bars geprüft werden sollen)



future: Zeigt die zukünftigen HPF Bars



bands: wenn >0 Die Anzahl der Bars für die Berechnung der Bänder



band#: die Abweichung für ein Band (if<0) dann wird er auf den HPF zentriert



type#: der Typ des Bandes -1=HPF 0=zugewiesener Kurs 1=normal 2=extrem Kurse 3=nächster Kurs 4=gemittelt 5=typischer 6=gewichtet



repaint: wenn true, dann wird jeder Tick berechnet



points: wenn true, dann wird der Aufwärtes/Abwärtstrend als Punkt auf der “MA” dargestellt



alerts: Alarme aktivieren



audio: Der Dateiname der für Audio-Signale (Alarme) verwendet wird



history: Die Anzahl der in der Vergangenheit liegenden Bars, die für die Berechnung verswendet werden sollen, 0=gesamte historische Daten(Dieses benötigt einige Zeit um den Indikator zu laden)





