Der Hodrick Prescott Filter (HPF) ist ein Tool um Fluktuationen aus statischen ökonomischen Daten und somit auch den Trend herauszurechnen. In dynamischen Serien wie Forex-Kursen, ändert er sich kontinuierlich. Der hier gezeigte Indikator ist ähnlich wie ein gleitender Durchschnitt der aber den HPF Wert für eine bestimmte Bar anzeigt und sich nicht neu zeichnet.
Einige seiner Eigenschaften sind:
- Er zeigt den Markttrend basierend auf selektierbaren Trendstärken
- Er kann den HPF anzeigen (oder auch nicht)
- Er zeigt bis zu zwei Bänder an, die auf dem “MA” oder dem HPF zentriert werden.
- MTF Unterstützung
Die Eingabeparameter sind:
- nobs: Die Anzahl der HPF Bars
- lambda: Der Dämpfungsfaktor
- timeframe: Die zugewiesene Timeframe
- price: Der Kurs auf welchem der HPF berechnet wird, es ist der Gleiche, wie bei iMA()
- delay: zeigt den “MA” durch Verschiebung des HPF
- trend: Wählt die Stärke des Trends (Wieviele aufeinanderfolgende HPF Bars geprüft werden sollen)
- future: Zeigt die zukünftigen HPF Bars
- bands: wenn >0 Die Anzahl der Bars für die Berechnung der Bänder
- band#: die Abweichung für ein Band (if<0) dann wird er auf den HPF zentriert
- type#: der Typ des Bandes -1=HPF 0=zugewiesener Kurs 1=normal 2=extrem Kurse 3=nächster Kurs 4=gemittelt 5=typischer 6=gewichtet
- repaint: wenn true, dann wird jeder Tick berechnet
- points: wenn true, dann wird der Aufwärtes/Abwärtstrend als Punkt auf der “MA” dargestellt
- alerts: Alarme aktivieren
- audio: Der Dateiname der für Audio-Signale (Alarme) verwendet wird
- history: Die Anzahl der in der Vergangenheit liegenden Bars, die für die Berechnung verswendet werden sollen, 0=gesamte historische Daten(Dieses benötigt einige Zeit um den Indikator zu laden)
