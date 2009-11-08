Ставь лайки и следи за новостями
TimeLines - индикатор для MetaTrader 4
9298
Появилась новая версия - Smile Time )) http://codebase.mql4.com/ru/code/9317
Функционально она повторяет эту, + чтение сообщений из текстового файла. Рассказывает АНЕКДОТЫ ... ))
Автоматическая разлиновка графика по времени. Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.
|5
|5 минут
|15
|15 минут
|30
|30 минут
|60
|1 час
|240
|4 часа
|1440
|1 день
|10080
|1 неделя
|43200
|1 месяц
period должен быть больше чем таймфрейм графика.
При переменной period меньшей, чем ТФ графика и меньше 5 - индикатор работать не будет.
Работает оповещение при достижении новой линии если пераметр TimeAlert равен True.
Несколько индикаторов можно использовать для более сложной разлиновки.
