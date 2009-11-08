CodeBaseРазделы
TimeLines - индикатор для MetaTrader 4

Появилась новая версия - Smile Time )) http://codebase.mql4.com/ru/code/9317

Функционально она повторяет эту, + чтение сообщений из текстового файла. Рассказывает АНЕКДОТЫ ... ))

Автоматическая разлиновка графика по времени. Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.

5 5 минут
15 15 минут
30 30 минут
60 1 час
240 4 часа
1440 1 день
10080 1 неделя
43200 1 месяц

period должен быть больше чем таймфрейм графика.

При переменной period меньшей, чем ТФ графика и меньше 5 - индикатор работать не будет.

Работает оповещение при достижении новой линии если пераметр TimeAlert равен True.


Денис Орлов - TimeLines

Несколько индикаторов можно использовать для более сложной разлиновки.


TimeLines


GBP\JPY за 9 лет GBP\JPY за 9 лет

