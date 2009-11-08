Появилась новая версия - Smile Time )) http://codebase.mql4.com/ru/code/9317 Функционально она повторяет эту, + чтение сообщений из текстового файла. Рассказывает АНЕКДОТЫ ... ))

Автоматическая разлиновка графика по времени. Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.

5 5 минут 15 15 минут 30 30 минут 60 1 час 240 4 часа 1440 1 день 10080 1 неделя 43200 1 месяц

period должен быть больше чем таймфрейм графика. При переменной period меньшей, чем ТФ графика и меньше 5 - индикатор работать не будет.

Работает оповещение при достижении новой линии если пераметр TimeAlert равен True.



Денис Орлов - TimeLines

Несколько индикаторов можно использовать для более сложной разлиновки.



TimeLines