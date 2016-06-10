El indicador ADXcrosses registra en el gráfico de precios el momento del cruce de las líneas +DI y -DI del indicador Average Directional Movement Index, ADX (http://codebase.mql4.com/ru/code/7955).

Las concepciones de Directional Movement (DI) y Average Directional Movement Index (ADX) son importantes para la comprensión ya que representan un potente medio del análisis técnico que permite tradear con beneficios, tanto por sí mismos como en combinación con otros indicadores técnicos.



Mediante las fórmulas DI y ADX se hacen disponibles las siguientes características del mercado:



Determinación e identificación del punto de equilibrio en el que el movimiento hacia arriba se equilibra con el movimiento hacia abajo; Determinación del índice cuyo valor refleja la fuerza de la tendencia, sea la tendencia hacia arriba o hacia abajo.

La comprensión de estas fórmulas y esta concepción es importante porque pueden ser utilizadas como un sistema de trading independiente, o bien actuar como un filtro para la aplicación de otros enfoques del análisis técnico. La fuerza de este enfoque es que identifica y determina cuantitativamente el estado del mercado: sin lo que el trader no puede aspirar al éxito.