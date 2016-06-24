Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TimeLines - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2075
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.
O período da marcação é de 5 até 43200:
|5
|5M
|15
|15M
|30
|30M
|60
|1H
|240
|4H
|1440
|1D
|10080
|1W
|43200
|1MN
O período não deve ser maior que o TF do gráfico.
Numa variável em que o período é menor que o TF do gráfico e/ou inferior a 5 - o indicador não irá funcionar.
A Alerta funciona na realização de uma nova linha se a variável TimeAlert for True.
Alguns indicadores podem ser utilizados para uma marcação mais difícil.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9278
Indicador ADXcrosses.NettoTrading
O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.
Ele reduz um monte de sinais falsos usando o ajuste de sensibilidade.Indicador Hodrick Prescott
Indicador do tipo MA baseado no Filtro de Hodrick Prescott