TimeLines - indicador para MetaTrader 4

Денис Орлов | Portuguese English Русский Español Deutsch
Visualizações:
2075
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.

O período da marcação é de 5 até 43200:

5 5M
15 15M
30 30M
60 1H
240 4H
1440 1D
10080 1W
43200 1MN

O período não deve ser maior que o TF do gráfico.

Numa variável em que o período é menor que o TF do gráfico e/ou inferior a 5 - o indicador não irá funcionar.

A Alerta funciona na realização de uma nova linha se a variável TimeAlert for True.


TimeLines 1H

Alguns indicadores podem ser utilizados para uma marcação mais difícil.


TimeLines 15M e 1H


TimeLines 15M, 1H, 4H


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9278

