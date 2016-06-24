Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.

O período da marcação é de 5 até 43200:

5 5M 15 15M 30 30M 60 1H 240 4H 1440 1D 10080 1W 43200 1MN

O período não deve ser maior que o TF do gráfico. Numa variável em que o período é menor que o TF do gráfico e/ou inferior a 5 - o indicador não irá funcionar.

A Alerta funciona na realização de uma nova linha se a variável TimeAlert for True.



TimeLines 1H

Alguns indicadores podem ser utilizados para uma marcação mais difícil.



TimeLines 15M e 1H



TimeLines 15M, 1H, 4H