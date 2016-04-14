CodeBaseKategorien
TimeLines - Indikator für den MetaTrader 4

Денис Орлов
Das automatische Markieren von Zeitabständen mit einem Timer.

Die Periode für die Markierungen 5 bis 43200:

5 5M
15 15M
30 30M
60 1H
240 4H
1440 1D
10080 1W
43200 1MN

Die Periode sollte größer als die der aktuellen Timeframe sein.

Wenn die Variable Period kleiner als die der Timeframe des Charts ist oder kleiner als 5 - dann funktioniert dieser Indikator nicht.

Sie erhalten einen Alarm, wenn ein neuer Zeitabschnitt erreicht wird und die Variable TimeAlert auf True gesetzt wird.


TimeLines 1H

Es können noch weitere Indikatoren für noch komplexere Markierungen verwendet werden.


TimeLines 15M and 1H


TimeLines 15M, 1H, 4H


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9278

