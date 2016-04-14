und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TimeLines - Indikator für den MetaTrader 4
- 1753
Das automatische Markieren von Zeitabständen mit einem Timer.
Die Periode für die Markierungen 5 bis 43200:
|5
|5M
|15
|15M
|30
|30M
|60
|1H
|240
|4H
|1440
|1D
|10080
|1W
|43200
|1MN
Die Periode sollte größer als die der aktuellen Timeframe sein.
Wenn die Variable Period kleiner als die der Timeframe des Charts ist oder kleiner als 5 - dann funktioniert dieser Indikator nicht.
Sie erhalten einen Alarm, wenn ein neuer Zeitabschnitt erreicht wird und die Variable TimeAlert auf True gesetzt wird.
TimeLines 1H
Es können noch weitere Indikatoren für noch komplexere Markierungen verwendet werden.
TimeLines 15M and 1H
TimeLines 15M, 1H, 4H
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9278
