Индикаторы

Smile Time )) - индикатор для MetaTrader 4

Денис Орлов
Просмотров:
4987
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Anecdote.mq4 (9.23 KB) просмотр
Anecdote.zip (1693.25 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Привет!

Как то на досуге пришла мысль добавить трейдингу хорошего настроения.

Индикатор Smile Time )) выполняет функции индикатора TimeLines, т.е. автоматически разлиновывает график по времени и выдает оповещение при достижении следующей черты. НО! Вместо скучных оповещений, каждый указанный период индикатор рассказывает АНЕКДОТ! )))

База анекдотов содержится в файле Anecdote.txt в ZIP архиве.

Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.

5 5 минут
15 15 минут
30 30 минут
60 1 час
240 4 часа
1440 1 день
10080 1 неделя
43200 1 месяц

period должен быть больше чем таймфрейм графика. При переменной period меньшей, чем ТФ графика и меньше 5 - индикатор работать не будет.

Файл Anecdote.txt следует сохранить в папке experts\files в директории вашего терминала.

Например : С:\Program Files\ Broco Trader (или что там у Вас :-) \experts\files
Сам идикатор следует поместить в папку experts\indicators.

База анекдотов содержит более 15 000 записей.

Выбор происходит случайно, сорри за возможные повторы, но при таком количестве они будут не часты.

Совет.

В принципе, почему только анекдоты?.. Вы можете таким образом делать то, что именно вам по душе.

Например учить английские слова! Или читать романы.)))

Тестовый файл должен содержать обязательно однострочные записи.

Т.е. в пределах каждой отдельной записи не должно быть переносов !

Если в конечном сообщении вам требуются переносы - используйте знак табуляции клавиша Tab, индикатор автоматически заменит все табы на переносы перед показом сообщения.

При обращении к файлу иному чем Anecdote.txt - не забудьте подправить параметр FileName.


