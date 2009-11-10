Ставь лайки и следи за новостями
Smile Time )) - индикатор для MetaTrader 4
Привет!
Как то на досуге пришла мысль добавить трейдингу хорошего настроения.
Индикатор Smile Time )) выполняет функции индикатора TimeLines, т.е. автоматически разлиновывает график по времени и выдает оповещение при достижении следующей черты. НО! Вместо скучных оповещений, каждый указанный период индикатор рассказывает АНЕКДОТ! )))
База анекдотов содержится в файле Anecdote.txt в ZIP архиве.
Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.
|5
|5 минут
|15
|15 минут
|30
|30 минут
|60
|1 час
|240
|4 часа
|1440
|1 день
|10080
|1 неделя
|43200
|1 месяц
Файл Anecdote.txt следует сохранить в папке experts\files в директории вашего терминала.
Например : С:\Program Files\ Broco Trader (или что там у Вас :-) \experts\files
Сам идикатор следует поместить в папку experts\indicators.
База анекдотов содержит более 15 000 записей.
Выбор происходит случайно, сорри за возможные повторы, но при таком количестве они будут не часты.
Совет.
В принципе, почему только анекдоты?.. Вы можете таким образом делать то, что именно вам по душе.
Например учить английские слова! Или читать романы.)))
Тестовый файл должен содержать обязательно однострочные записи.
Т.е. в пределах каждой отдельной записи не должно быть переносов !
Если в конечном сообщении вам требуются переносы - используйте знак табуляции клавиша Tab, индикатор автоматически заменит все табы на переносы перед показом сообщения.
При обращении к файлу иному чем Anecdote.txt - не забудьте подправить параметр FileName.
