Привет!

Как то на досуге пришла мысль добавить трейдингу хорошего настроения.

Индикатор Smile Time )) выполняет функции индикатора TimeLines, т.е. автоматически разлиновывает график по времени и выдает оповещение при достижении следующей черты. НО! Вместо скучных оповещений, каждый указанный период индикатор рассказывает АНЕКДОТ! )))

База анекдотов содержится в файле Anecdote.txt в ZIP архиве.

Период, от 5 до 43200, выбирается в настройках переменной period.

5 5 минут 15 15 минут 30 30 минут 60 1 час 240 4 часа 1440 1 день 10080 1 неделя 43200 1 месяц

period должен быть больше чем таймфрейм графика. При переменной period меньшей, чем ТФ графика и меньше 5 - индикатор работать не будет.

Файл Anecdote.txt следует сохранить в папке experts\files в директории вашего терминала.

Например : С:\Program Files\ Broco Trader (или что там у Вас :-) \experts\files

Сам идикатор следует поместить в папку experts\indicators.

База анекдотов содержит более 15 000 записей.

Выбор происходит случайно, сорри за возможные повторы, но при таком количестве они будут не часты.

Совет.

В принципе, почему только анекдоты?.. Вы можете таким образом делать то, что именно вам по душе.

Например учить английские слова! Или читать романы.)))

Тестовый файл должен содержать обязательно однострочные записи. Т.е. в пределах каждой отдельной записи не должно быть переносов ! Если в конечном сообщении вам требуются переносы - используйте знак табуляции клавиша Tab, индикатор автоматически заменит все табы на переносы перед показом сообщения.

При обращении к файлу иному чем Anecdote.txt - не забудьте подправить параметр FileName.