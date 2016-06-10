Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NettoTrading - script para MetaTrader 4
Este script permite operar en MetaTrader4 como en la plataforma de netting.
Se muestran las posiciones comunes con sus valores de Balance y Equidad, igual que en MetaTrader5. Fíjese que los valores de Equity y Balance en MetaTrader4 se diferencian de los valores de netting.
El script tiene dos modos:
1. AntiSwap = FALSE
Ejemplo de trabajo del script en el modo AntiSwap = FALSE
En este modo Usted va a pagar Swap por las posiciones bidireccionales. Por otro lado, sigue teniendo la posibilidad de usar con SEGURIDAD varias estrategias en el mismo símbolo, inclusive las estrategias manuales.. MetaTrader5 (en el momento de la publicación) no dispone de esta posibilidad.
2. AntiSwap = TRUE
Ejemplo de trabajo del script en el modo AntiSwap = TRUE
En este modo no tendrá las posiciones bidireccionales, con lo cual no pagará el Swap adicional. La desventaja de este modo, igual que en MetaTrader5 (en el momento de la publicación), es que no se puede implementar con SEGURIDAD el control de la estructura de la posición totales, es decir no se puede trabajar con SEGURIDAD con varias estrategias, inclusive las manuales.
El script puede ser interesante para los traders que no quieren usar los Locks (AntiSwap = TRUE): el trabajo con este script reproduce completamente el netting en la plataforma MetaTrader4.
Además, el script muestra (AntiSwap = FALSE)que si el bróker usa Margin y Swap sólo para las posiciones totales, entonces la plataforma MetaTrader4 es ABSOLUTAMENTE de netting con una herramienta potente, simple y segura para las posiciones virtuales.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9275
