Este script permite operar en MetaTrader4 como en la plataforma de netting.



Se muestran las posiciones comunes con sus valores de Balance y Equidad, igual que en MetaTrader5. Fíjese que los valores de Equity y Balance en MetaTrader4 se diferencian de los valores de netting.



El script tiene dos modos:



1. AntiSwap = FALSE





Ejemplo de trabajo del script en el modo AntiSwap = FALSE





En este modo Usted va a pagar Swap por las posiciones bidireccionales. Por otro lado, sigue teniendo la posibilidad de usar con SEGURIDAD varias estrategias en el mismo símbolo, inclusive las estrategias manuales.. MetaTrader5 (en el momento de la publicación) no dispone de esta posibilidad.



2. AntiSwap = TRUE





Ejemplo de trabajo del script en el modo AntiSwap = TRUE

