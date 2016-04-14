und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
NettoTrading - Skript für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 846
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Dieses Script ermöglicht die Verwendung des MetaTrader 4 als Plattform mit Netto-Werten. Es hat gegenüber dem MetaTrader5 ein paar Vorteile.
Es zeigt die berechneten gesamten Nettopositionen, Kontostand und Gesamtwert.
Bedenken Sie, dass die Gesamtwert- und Kontostand-Angaben im MetaTrader4 von den Nettowerten abweichen.
Das Skript hat zwei Modi:
1. AntiSwap = FALSE
Ein Beispiel für die Ausführung (AntiSwap = FALSE)
In diesem Modus zahlen Sie Swap für die entgegengesetzten Positions. Aber Sie behalten weiterhin die Möglichkeit mit Mehreren Strategien auf dem gleichen Finanzinstrument zu handeln und manuell Positionen zu eröffnen. Im Augenblick hat MetaTrader 5 diese Möglichkeit nicht.
2. AntiSwap = TRUE
Ein Beispiel für die Ausführung (AntiSwap = TRUE)
In diesen Modus haben sie keine entgegengesetzte Positionen und der zusätzliche Swap ist nicht vorhanden. Die Schwäche dieses Modus ist, dass sie keine entgegengesetzten Positionen aufbauen können und auch nicht mehrfache Strategien auf dem gleichen Finanzinstruments ausführen können.
Dieses Skript kann daher für diejenigen Trader hilfreich sein, die keine "Locks" verwenden (AntiSwap = TRUE). Es gibt kein vergleichbares "netting" in MetaTrader 4.
Zudem zeigt es uns (AntiSwap = FALSE), dass wenn Ihr Broker Margin und Swap nur für die aufsummierten Positionen verwendet, MetaTrader4 eine Netto-Platform mit vielen hilfreichen Tools für virtuelle Positionen ist.
Hinweis des Herausgebers:
Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist. Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.
Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9275
Smoothed ADX BARS Indikator.BIG DOG Trade strategy
Die hier präsentierte Handelsstrategie basiert auf einer Ausbruchs-Strategie unter Verwendung von den Eigenschaften einer bestimmten Handelszeit im Forex-Markt .
ADXcrosses Indikator.TimeLines
Das automatische Markieren von Zeitabständen mit einem Timer.