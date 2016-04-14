Beschreibung:



Dieses Script ermöglicht die Verwendung des MetaTrader 4 als Plattform mit Netto-Werten. Es hat gegenüber dem MetaTrader5 ein paar Vorteile.

Es zeigt die berechneten gesamten Nettopositionen, Kontostand und Gesamtwert.

Bedenken Sie, dass die Gesamtwert- und Kontostand-Angaben im MetaTrader4 von den Nettowerten abweichen.

Das Skript hat zwei Modi:



1. AntiSwap = FALSE





Ein Beispiel für die Ausführung (AntiSwap = FALSE)



In diesem Modus zahlen Sie Swap für die entgegengesetzten Positions. Aber Sie behalten weiterhin die Möglichkeit mit Mehreren Strategien auf dem gleichen Finanzinstrument zu handeln und manuell Positionen zu eröffnen. Im Augenblick hat MetaTrader 5 diese Möglichkeit nicht.



2. AntiSwap = TRUE





Ein Beispiel für die Ausführung (AntiSwap = TRUE)



In diesen Modus haben sie keine entgegengesetzte Positionen und der zusätzliche Swap ist nicht vorhanden. Die Schwäche dieses Modus ist, dass sie keine entgegengesetzten Positionen aufbauen können und auch nicht mehrfache Strategien auf dem gleichen Finanzinstruments ausführen können.



Dieses Skript kann daher für diejenigen Trader hilfreich sein, die keine "Locks" verwenden (AntiSwap = TRUE). Es gibt kein vergleichbares "netting" in MetaTrader 4.

Zudem zeigt es uns (AntiSwap = FALSE), dass wenn Ihr Broker Margin und Swap nur für die aufsummierten Positionen verwendet, MetaTrader4 eine Netto-Platform mit vielen hilfreichen Tools für virtuelle Positionen ist.

Hinweis des Herausgebers:

Beachten Sie, dass dieses eine Übersetzung der originalen Russischen Version ist. Falls Sie Fragen oder Vorschläge haben, dann ist es besser, wenn Sie sie hier hin schreiben.

Wenn Sie diesen Programmcode hilfreich finden, dann vergessen Sie bitte nicht dem Urheber zu danken.