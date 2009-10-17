Скрипт позволяет торговать на MetaTrader4, как на неттинговой платформе.



Выводятся также, как на MetaTrader5, совокупные позиции со своими значениями, Balance и Equity.



Обратите внимание, что на MetaTrader4 штатные Equity и Balance имеют отличные от неттинговых значения.



Скрипт имеет два режима:



1. AntiSwap = FALSE



Пример работы скрипта в режиме AntiSwap = FALSE





В этом режиме вы будете платить Swap за разнонаправленные позиции. Но при этом у вас сохраняется возможность НАДЕЖНОЙ работы нескольких стратегий на одном торговом инструменте, включая ручные. MetaTrader5 (на момент публикации) такой возможности не имеет.



2. AntiSwap = TRUE



Пример работы скрипта в режиме AntiSwap = TRUE

