Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
NettoTrading - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5565
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт позволяет торговать на MetaTrader4, как на неттинговой платформе.
Выводятся также, как на MetaTrader5, совокупные позиции со своими значениями, Balance и Equity.
Обратите внимание, что на MetaTrader4 штатные Equity и Balance имеют отличные от неттинговых значения.
Скрипт имеет два режима:
1. AntiSwap = FALSE
Пример работы скрипта в режиме AntiSwap = FALSE
В этом режиме вы будете платить Swap за разнонаправленные позиции. Но при этом у вас сохраняется возможность НАДЕЖНОЙ работы нескольких стратегий на одном торговом инструменте, включая ручные. MetaTrader5 (на момент публикации) такой возможности не имеет.
2. AntiSwap = TRUE
Пример работы скрипта в режиме AntiSwap = TRUE
В этом режиме у вас не будет разнонаправленных позиций, за счет чего будет отсутствовать плата за дополнительный Swap. Минусом режима является то, что в нем, как и в MetaTrader5 (на момент публикации), нельзя НАДЕЖНО реализовать учет структуры совокупной позиции, т.е. нельзя НАДЕЖНО работать сразу несколькими стратегиями, включая ручные.
Скрипт представляет интерес для "ЛокоФобов" (AntiSwap = TRUE): работа через данный скрипт полностью воспроизводит неттинг на платформе MetaTrader4.
Также скрипт показывает (AntiSwap = FALSE), что если брокер берет Margin и Swap только за совокупные позиции, то платформа MetaTrader4 является АБСОЛЮТНО неттинговой, при этом имея мощный, простой и надежный функционал виртуальных позиций.
Позволяет в одном экране видеть одновременно движение до 16 инструментов по 4 тайм-фреймам.to_ind_Adjustable_Trading_Bands
Авторегулируемый ценовой канал.
Радикально сокращает кол-во ложных сигналов путем регулирования чувствительности.Индикатор открытых позиций
Контейнер для вашего советника. Дополнительная функция отображает на экране в удобном виде информацию по всем открытым позициям отдельно и в суммме. Полезно когда ваш советник открывает много позиций одновременно.