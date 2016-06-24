Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NettoTrading - script para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 676
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.
Ele mostra as posições líquidas totais calculados, Saldo e Capital.
Tenha em mente que os valores de Capital e Saldo no MetaTrader4 são diferentes dos valores de compensação.
O script tem dois modos:
1. AntiSwap = FALSE
Exemplo da execução do Script (AntiSwap = FALSE)
Neste modo, você irá pagar Swap para as posições opostas. Mas você ainda terá uma oportunidade de trabalhar com as várias estratégias sobre o instrumento especificado, incluindo posições, aberturas manualmente. Na atualidade o MetaTrader5 não possui tal oportunidade.
2. AntiSwap = TRUE
Exemplo da execução do Script (AntiSwap = TRUE)
Neste modo, você não terá quaisquer posições opostas, e o pagamento adicional de swap estará ausente. A fraqueza deste modo é que você não pode levar em conta o total das posições líquidas separadas, portanto o uso de várias estratégias (incluindo posições, aberturas manualmente) é impossível.
O script pode ser útil para os traders, que não gostam de usar as Travas (AntiSwap = TRUE). Assim, ele não é nada parecido com a compensação no MetaTrader4.
Ele também mostra (AntiSwap = FALSE), caso a corretora usa Margem e Swaps para apenas as posições totais, então, o MetaTrader4 é uma plataforma com total suporte a compensação com ferramentas poderosas, simples e úteis para as posições virtuais.
Observação do editor:
Note que ele é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Se você achou este código útil para fins de negociação ou educacionais, não se esqueça de agradecer o autor.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9275
Indicador Smoothed ADX BARS.Estratégia de Negociação BIG DOG
A estratégia de negociação apresentada aqui é baseada na estratégia de avanço usando as características das sessões de tempo FOREX.
Indicador ADXcrosses.TimeLines
Marcação automática do gráfico pelo tempo e o temporizador.