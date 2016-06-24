CodeBaseSeções
NettoTrading - script para MetaTrader 4

Descrição:

O script permite usar o MetaTrader4 como uma plataforma no modo netting (compensação). Ele possui algumas vantagens em comparação com o MetaTrader5.

Ele mostra as posições líquidas totais calculados, Saldo e Capital.

Tenha em mente que os valores de Capital e Saldo no MetaTrader4 são diferentes dos valores de compensação.

O script tem dois modos:

1. AntiSwap = FALSE


Exemplo da execução do Script (AntiSwap = FALSE)


Neste modo, você irá pagar Swap para as posições opostas. Mas você ainda terá uma oportunidade de trabalhar com as várias estratégias sobre o instrumento especificado, incluindo posições, aberturas manualmente. Na atualidade o MetaTrader5 não possui tal oportunidade.

2. AntiSwap = TRUE


Exemplo da execução do Script (AntiSwap = TRUE)


Neste modo, você não terá quaisquer posições opostas, e o pagamento adicional de swap estará ausente. A fraqueza deste modo é que você não pode levar em conta o total das posições líquidas separadas, portanto o uso de várias estratégias (incluindo posições, aberturas manualmente) é impossível.

O script pode ser útil para os traders, que não gostam de usar as Travas (AntiSwap = TRUE). Assim, ele não é nada parecido com a compensação no MetaTrader4.

Ele também mostra (AntiSwap = FALSE), caso a corretora usa Margem e Swaps para apenas as posições totais, então, o MetaTrader4 é uma plataforma com total suporte a compensação com ferramentas poderosas, simples e úteis para as posições virtuais.

