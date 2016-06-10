El indicador Smoothed ADX BARS suaviza los valores de los extremos de las barras ADX.

El máximo de la barra ADX es igual al máximo de la barra de precios si las líneas de Average Directional Movement Index (ADX) -DI son más que +DI.



El máximo de la barra ADX es igual al mínimo de la barra de precios si las líneas de Average Directional Movement Index (ADX) -DI son menos que +DI.



El mínimo de la barra ADX es igual al máximo de la barra de precios si las líneas de Average Directional Movement Index (ADX) -DI son menos que +DI.



El máximo de la barra ADX es igual al mínimo de la barra de precios si las líneas de Average Directional Movement Index (ADX) -DI son más que +DI.