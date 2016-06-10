Mira cómo descargar robots gratis
Estrategia de trading BIG DOG - Asesor Experto para MetaTrader 4
Visualizaciones:
1030
Ranking:
-
Publicado:
Publicado por:
Reglas de trading:
- Encontramos el valor máximo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden de compra en este nivel. Encontramos el valor mínimo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden de venta en este nivel.
- La distancia entre el máximo y el mínimo no debe superar 50 puntos. De lo contrario, las órdenes no se colocan.
- Take Profit será de 30 puntos. Trailing Stop será de 15 puntos.
- Colocamos Stop Loss al nivel del precio de la operación opuesta. Las órdenes no usadas se eliminan al final del día.
Para más información sobre la estrategia y los resultados, lea en el número 52 de la revista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9259
