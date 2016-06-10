CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Estrategia de trading BIG DOG - Asesor Experto para MetaTrader 4

Юрий
Visualizaciones:
1030
Ranking:
(6)
Publicado:
Publicado por:

FXWizard

Reglas de trading:

  • Encontramos el valor máximo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden de compra en este nivel. Encontramos el valor mínimo del precio para el período de las 2 a las 4 horas de la tarde según la hora del terminal, y colocamos la orden de venta en este nivel.
  • La distancia entre el máximo y el mínimo no debe superar 50 puntos. De lo contrario, las órdenes no se colocan.
  • Take Profit será de 30 puntos. Trailing Stop será de 15 puntos.
  • Colocamos Stop Loss al nivel del precio de la operación opuesta. Las órdenes no usadas se eliminan al final del día.

Imagen:

Consejos:

