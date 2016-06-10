Descripción:



Este indicador le informa sobre la tendencia actual, lo que ofrece una buena oportunidad para entrar en el mercado.

No vale la pena usarlo para el cierre de las posiciones.



Parámetros:

Ind_Period : período de indicadores (RSI y CCI). Avg_Period1 и Avg_Period2 : períodos de las medias móviles para los indicadores.

Imagen:





GG-RSI-CCI









Nota de redacción:

Este indicador es la traducción de la versión en inglés.

Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.

Si este trabajo le ha gustado, no olvide agradecerle al autor.

