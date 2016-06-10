Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GG-RSI-CCI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1360
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Este indicador le informa sobre la tendencia actual, lo que ofrece una buena oportunidad para entrar en el mercado.
No vale la pena usarlo para el cierre de las posiciones.
Parámetros:
Ind_Period : período de indicadores (RSI y CCI).
Avg_Period1 и Avg_Period2 : períodos de las medias móviles para los indicadores.
Imagen:
GG-RSI-CCI
Nota de redacción:
Este indicador es la traducción de la versión en inglés.
Si le surgen preguntas o sugerencias para su autor, es mejor dejarlas en los comentarios para la versión original, o ponerse en contacto con el autor en privado.
Si este trabajo le ha gustado, no olvide agradecerle al autor.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/9233
Este indicador permite visualizar el valor mínimo de los precios mínimos y el valor máximo de los precios máximos para las últimas X barras. Puede ser útil para el cálculo del valor de Trailing Stop de las órdenes.wlxBWWiseMan
El indicador muestra las velas del cambio de tendencia. Se calcula a base de Awesome oscillator.
Es un programa para registrar los hechos de aparición de posibles cotizaciones fuera del mercado (non-market) de las agencias de corretaje.Estrategia de trading BIG DOG
Esta estrategia comercial representa unas soluciones de trading bastante interesantes en el tiempo.