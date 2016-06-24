Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GG-RSI-CCI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1188
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador lhe informa sobre a tendência e oferece uma boa possibilidade de entrada.
Ele não é útil para o sinal de saída.
Ind_Period : período dos indicadores (RSI e CCI).
Avg_Period1 e Avg_Period2 : períodos das médias móveis dos indicadores.
GG-RSI-CCI
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9233
Bandas Min/Max
Indicador mostrando os valores de Min/Max valores para as últimas X barraswlxBWWiseMan
Indicador wlxBWWiseMan.
ChartPlusChart V2
Programa de registro de cotações exteriores ao mercado de empresas de corretagem com a plataforma MetaTrader.Estratégia de Negociação BIG DOG
A estratégia de negociação apresentada aqui é baseada na estratégia de avanço usando as características das sessões de tempo FOREX.