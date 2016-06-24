CodeBaseSeções
GG-RSI-CCI - indicador para MetaTrader 4

Este indicador lhe informa sobre a tendência e oferece uma boa possibilidade de entrada.

Ele não é útil para o sinal de saída.


Ind_Period : período dos indicadores (RSI e CCI).

Avg_Period1 e Avg_Period2 : períodos das médias móveis dos indicadores.


GG-RSI-CCI




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9233

